Estalla nueva tubería del Sistema Municipal de Agua Potable de Campeche; supuestamente era más resistente

En riesgo de quedarse sin agua quedaron miles de familias de la capital campechana luego de que reventara la nueva tubería instalada presuntamente por una empresa privada en coordinación con personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), sobre la avenida José López Portillo, durante su primera prueba de rebombeo.

El suministro había sido suspendido previamente por aviso de las autoridades en colonias como Solidaridad Urbana, Leovigildo Gómez, Tepeyac, Sascalum, Miguel Hidalgo y su ampliación, Ignacio Zaragoza, el poblado de Samulá, así como las colonias San José, Montecristo y barrios como San Román.

Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la mañana de ayer, cuando durante el primer rebombeo la nueva tubería no resistió la presión y se reventó sobre la avenida José López Portillo, frente a la Fiscalía General del Estado.

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Tras la fuga de cientos de litros de agua, trabajadores municipales utilizaron maquinaria pesada para excavar y localizar el tramo dañado de la tubería de 26 pulgadas, la cual supuestamente sustituiría a la red anterior por ser más resistente.

Sobre lo ocurrido, el director del Smapac, Fernando Quijano, minimizó el incidente, e incluso declaró que la situación estaba bajo control y que los trabajos de reparación quedarían concluidos el mismo día para evitar el desabasto del vital líquido en gran parte de la capital.

El funcionario dijo desconocer qué empresa fue la encargada de la instalación de la nueva red, señalando que esa información corresponde a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Campeche.

“Estamos supervisando los trabajos de la empresa; se avisó a la ciudadanía sobre la suspensión del servicio para que tomara previsiones mientras la obra se realiza en tiempo y forma”, declaró Quijano.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos debieron concluirse durante la tarde, mientras se realizaban ajustes en las interconexiones de la nueva red, al señalar que la antigua infraestructura dejó de ser funcional para el suministro de agua en la ciudad.

Indicó que se llevarán a cabo más trabajos en las interconexiones de la red, con el objetivo de mejorar el abasto y atender los problemas de desabasto que desde hace años afectan principalmente a familias de ampliaciones como Kanisté y Miguel Hidalgo.