Historias de vocación y servicio en Campeche: socorristas, guardianes silenciosos

Para muchos, el sonido de una sirena anuncia una emergencia; para otros, representa una misión de vida. Cada 24 de junio, en México se conmemora el Día del Socorrista, fecha en la que hombres y mujeres de la Cruz Roja Mexicana (CRM) recuerdan que detrás de cada ambulancia hay historias de entrega, sacrificio y vocación de servicio.

Uno de ellos es Luis Miguel Canché Huehuet, quien recientemente cumplió 20 años dentro de la institución. Su historia comenzó a los 18 años, impulsado por una vocación que descubrió desde muy joven. Licenciado en Enfermería y técnico en urgencias médicas, encontró en la Cruz Roja una forma de unir su pasión por la salud con el servicio a los demás.

Contrario a lo que muchos imaginan, asegura que las experiencias que más lo han marcado no están relacionadas con accidentes graves o escenas dramáticas. Entre los recuerdos más significativos de su trayectoria menciona la ayuda brindada a personas desplazadas en la frontera entre México y Guatemala, donde la delegación campechana fungió como enlace humanitario para asistir a familias en situación vulnerable.

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Recuerda con orgullo el operativo de traslado de pacientes durante el cambio de sede del Hospital General de Especialidades “Dr. Álvaro Vidal Vera” al nuevo Hospital “Dr. Javier Buenfil Osorio”, así como la evacuación de pacientes del ISSSTE durante una emergencia por inundaciones. En ambos casos, la coordinación entre instituciones permitió salvaguardar vidas.

Para Canché Huehuet, el Día del Socorrista va más allá de una fecha en el calendario. Explica que esta conmemoración reconoce a quienes tienen la vocación de auxiliar a otros sin importar su condición social, religión, nacionalidad o situación económica. “Socorrer es ayudar”, resume, al destacar que el trabajo se rige por principios de neutralidad, imparcialidad y humanidad.

Asegura también que uno de los mayores retos actuales es despertar el interés de los jóvenes por integrarse a los cuerpos de auxilio. Aunque la Cruz Roja continúa formando técnicos en urgencias médicas a través de sus centros de capacitación, considera necesario fortalecer la cultura del servicio para garantizar la continuidad de esta labor esencial.

Pese a los avances tecnológicos y la profesionalización del sector, sostiene que la esencia del socorrismo permanece intacta: estar al lado de las personas en los momentos más difíciles. Por ello, afirma que mientras tenga fuerzas continuará preparándose y compartiendo sus conocimientos con quienes deseen seguir este camino.

Día del Socorrista: historias de vocación y servicio en Campeche

Una historia similar comparte Arlette Guadalupe Ruz, quien ingresó a la institución hace cinco años, a los 37 años de edad. Su motivación nació en la infancia, cuando presenció cómo una compañera de escuela fue atropellada y atendida por paramédicos. Aquella escena quedó grabada en su memoria y sembró la semilla de lo que años después se convertiría en vocación.

Como paramédica, ha vivido momentos de dolor al atender tragedias y pérdidas humanas, pero también de profunda satisfacción. “Lo más bonito es cuando llegas y alguien te pide ayuda, y al final te da las gracias porque estuviste ahí cuando más lo necesitaba”, comentó.

La socorrista reconoce que muchas veces el trabajo de los paramédicos es incomprendido o incluso cuestionado por personas que desconocen los protocolos de atención prehospitalaria. No obstante, considera que cada servicio confirma la importancia de su labor y el impacto que tiene en la vida de quienes reciben ayuda.

Socorristas campechanos llaman a jóvenes a sumarse al auxilio

Tanto Luis Miguel como Arlette coinciden en que la labor del socorrista aún no recibe el reconocimiento que merece por parte de la sociedad y las instituciones. En el marco del Día del Socorrista, hacen un llamado a las nuevas generaciones a no dejarse llevar por prejuicios y a descubrir el verdadero significado de socorrer: ayudar sin distinción, actuar con humanidad y proteger la vida de quien lo necesita.

Porque mientras muchos corren para ponerse a salvo, ellos corren para salvar. Ahí donde hay dolor, incertidumbre o una emergencia, siempre habrá un socorrista dispuesto a tender la mano. Esa es la esencia de una vocación que no se mide en salarios ni reconocimientos, sino en vidas tocadas y esperanzas recuperadas.