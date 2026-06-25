Representante del parlamento Infantil sufre caída en el centro

Un representante del parlamento Infantil resultó lesionado luego de sufrir una caída en una zona del centro, donde no se percató del espacio existente entre una escarpa y unas escaleras, terminando dentro del desnivel en las inmediaciones del recinto.

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Los hechos ocurrieron cuando la víctima salió del congreso luego de culminar con el evento, cuando al avanzar sin advertir el hueco cayó de manera repentina, lo que provocó la movilización de personas cercanas que acudieron para auxiliarlo.

Derivado del accidente, el representante presentó lesiones en un brazo y en el pecho, por lo que recibió atención por el grupo del sector salud y policías. Sin embargo, pese al intenso dolor, sus heridas fueron señaladas como leves.