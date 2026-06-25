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Campeche / Sucesos

Representante del parlamento Infantil sufre caída en el centro

Un representante del parlamento Infantil sufrió una caída en el centro de la ciudad, al no percatarse de un desnivel entre escarpa y escaleras, lo que generó la movilización de ciudadanos y autoridades.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de jun de 2026

1 min

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Caída en desnivel provoca movilización de autoridades en Campeche
Caída en desnivel provoca movilización de autoridades en Campeche / Dismar Herrera

Un representante del parlamento Infantil resultó lesionado luego de sufrir una caída en una zona del centro, donde no se percató del espacio existente entre una escarpa y unas escaleras, terminando dentro del desnivel en las inmediaciones del recinto.

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Los hechos ocurrieron cuando la víctima salió del congreso luego de culminar con el evento, cuando al avanzar sin advertir el hueco cayó de manera repentina, lo que provocó la movilización de personas cercanas que acudieron para auxiliarlo.

Derivado del accidente, el representante presentó lesiones en un brazo y en el pecho, por lo que recibió atención por el grupo del sector salud y policías. Sin embargo, pese al intenso dolor, sus heridas fueron señaladas como leves.

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