Clima en Yucatán: pronóstico del tiempo para este sábado 27 y domingo 28 de junio

El clima en Yucatán para este fin de semana estará marcado por condiciones de calor, humedad y probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, que prevé la presencia de chubascos dispersos y tormentas puntuales fuertes en algunas zonas de la Península de Yucatán debido a la influencia de nuevos sistemas atmosféricos.

Para este sábado 27 de junio, un canal de bajas presiones sobre la Península de Yucatán favorecerá la presencia de chubascos dispersos principalmente en el oriente y centro de Yucatán, así como en regiones del centro y sur de Campeche y el centro de Quintana Roo.

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Las autoridades meteorológicas indicaron que el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día, mientras que al amanecer se esperan condiciones cálidas.

Te informamos en los gráficos las condiciones del tiempo que se prevén para hoy y los siguientes 3 días en #Campeche capital, #Cancún, Quintana Roo y #Mérida, Yucatán pic.twitter.com/iO3VCtGC0m — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 26, 2026

Además, para este sábado se pronostican vientos del este-sureste que cambiarán por la tarde al noreste, con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora, principalmente hacia las zonas costeras de la región. Estas condiciones podrían generar oleaje y mayor presencia de viento en municipios cercanos al litoral yucateco.

Para el domingo 28 de junio, el ingreso de aire marítimo tropical y una vaguada sobre la Península de Yucatán mantendrán la probabilidad de lluvias, con chubascos dispersos previstos para el oriente y sur de Yucatán, el sur de Campeche y el norte de Quintana Roo.

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El pronóstico señala que el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso durante la jornada dominical, con mañanas cálidas. Los vientos mantendrán un comportamiento similar al del sábado, con dirección este-sureste y cambio por la tarde al noreste, además de rachas mayores a 40 km/h hacia la costa.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, tomar precauciones ante las altas temperaturas y considerar posibles cambios en actividades al aire libre debido a la presencia de lluvias y tormentas aisladas durante el fin de semana en Yucatán.