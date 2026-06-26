Campeche seguirá bajo calor extremo: temperaturas alcanzarán hasta 38 grados y habrá lluvias

Las lluvias ligeras y el ambiente bochornoso continuarán en el Estado de Campeche debido al paso de una nueva Onda Tropical.

En los municipios Campeche, Seybaplaya y Champotón se registraron las temperaturas más altas, con máximas de 38 grados y mínimas de 24 grados; mientras que en Calkiní, Tenabo y Dzibalché el termómetro alcanzó los 38 grados como máxima y 23 grados como mínima.

En Carmen, Candelaria y Escárcega, las temperaturas alcanzaron los 37 grados como máxima, con mínimas de 25 grados.

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En los municipios Hopelchén y Calakmul, las temperaturas oscilaron entre los 36 grados como máxima y 22 grados como mínima.

Ante estas condiciones, para el Estado se espera cielo despejado a medio nublado, con un ambiente caluroso durante el día y cálido durante la noche y madrugada.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, estas condiciones se deben a una zona de baja presión sobre la Península de Yucatán, la cual interactúa con la entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe hacia el interior de la región, favorecida por una circulación de alta presión sobre el Golfo de México.

La nueva Onda Tropical que atraviesa el occidente de la región mantiene un desplazamiento con incremento gradual en el potencial de lluvias sobre la Península de Yucatán.

Autoridades de Protección Civil exhortaron nuevamente a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse atenta a los informes oficiales del clima.

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Las autoridades meteorológicas mantienen el llamado a hidratarse, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y estar atentos a los avisos por lluvias o tormentas locales.

Se esperan días calurosos

La Entidad mantendrá condiciones de calor durante los próximos días, con temperaturas elevadas y presencia de nubosidad que podría generar lluvias ligeras y chubascos ocasionales, principalmente durante la tarde.

Para este periodo se prevén jornadas con ambiente bochornoso, cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones aisladas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los cambios del clima y tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Pronóstico por día

Para el día de hoy persistirá el ambiente cálido, con periodos de sol y nubosidad variable. Se estima una temperatura máxima de 35 °C y mínima de 26 °C.

Durante el sábado se prevén condiciones similares, con calor intenso y posibilidad de lluvias aisladas, con temperaturas aproximadas entre los 26 °C y 35 °C.

Mientras que para el domingo, el cielo podría mantenerse parcialmente nublado, con probabilidad de chubascos durante la tarde. La temperatura máxima será cercana a los 34 °C y la mínima de 26 °C.

La semana iniciará con ambiente caluroso, intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones ligeras, con temperaturas que oscilarán entre los 25 °C y 33 °C.

Para el martes se esperan condiciones de calor con nubosidad variable, con una temperatura máxima que rondaría entre los 32 °C y 34 °C.

El miércoles el pronóstico indica continuidad del clima cálido, con posibles lluvias dispersas y temperaturas cercanas a los 33 °C como máxima.