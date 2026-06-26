Vecinos de Campeche contradicen al Director del Smapac: llevan días sin agua ni siquiera para bañarse

Luego de que el director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), Fernando Quijano, asegurara que no existe desabasto de agua, vecinos del poblado de Samulá y de la colonia Miguel Hidalgo señalaron que llevan tres días sin el suministro del vital líquido.

“Claro que desmentimos al director del agua del Ayuntamiento de Campeche; llevamos varios días sin agua, incluso no tenemos para bañarnos”, manifestó Victoria Salvatierra, vecina de la Ampliación Miguel Hidalgo.

Los habitantes señalaron que, sumado a los constantes cortes de agua registrados desde hace más de un año, el pasado lunes se rompió una nueva tubería que, presuntamente, era instalada por personal del SMAPAC con apoyo de una empresa contratista. Ante ello, exigieron a las autoridades del Ayuntamiento de Campeche que expliquen por qué continúan ocurriendo este tipo de fallas en la red de suministro.

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“Nos afecta esta triste situación a miles de familias que vivimos en este sector desde hace meses. Rompieron el pavimento de la avenida José López Portillo para desviar el tráfico y ahora nos han dejado sin agua en plena temporada de calor, cuando hay niños, adultos mayores y personas enfermas en casa. Esperamos que la presidenta municipal, Biby Rabelo, explique estas irregularidades, en las que se está gastando el dinero del pueblo”, agregó Adriana Trujillo.

Familias de la Ampliación Samulá y de fraccionamientos como Residencial San Francisco desmintieron al titular del SMAPAC al confirmar que llevan varios días sin suministro de agua, por lo que se han visto obligadas a pagar pipas para abastecer tinacos y cubetas y cubrir necesidades básicas como el baño y el lavado de ropa.

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“Es terrible y lamentable que las autoridades municipales aseguren que tenemos agua. No es un problema reciente; llevamos años padeciéndolo y parece que a la presidenta municipal, Biby Rabelo, no le interesa supervisar las deficiencias en los servicios públicos que aquí enfrentamos”, señaló Luis Ángel Vázquez, habitante de la Ampliación Samulá.

Mientras tanto, en la avenida José López Portillo, frente a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), tramo donde se registró la ruptura de la nueva tubería tras el arranque del sistema de rebombeo, personal del SMAPAC realizó los trabajos de reparación y el relleno del área afectada. Sin embargo, aún están pendientes los trabajos de repavimentación en la zona.