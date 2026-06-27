Campeche tendrá su primer Centro de Autismo; ofrecerá diagnósticos gratuitos y estará listo en 2027

El Trastorno del Espectro Autista es una condición que influye en la forma en que una persona percibe el mundo, se comunica e interactúa socialmente. No se trata de una enfermedad.

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En Campeche, se estima que al menos un niño o niña por cada salón de clases presenta esta condición, sin embargo, la falta de una legislación específica, actualmente en análisis en el Congreso del Estado, ha impedido contar con un registro oficial.

Ante este contexto, antes de que finalice el año iniciará la construcción del Centro de Autismo, el cual se prevé quede concluido a más tardar en febrero de 2027. Este espacio ofrecerá diagnósticos gratuitos a población vulnerable, cuyos costos en clínicas particulares pueden oscilar entre los ocho mil y 20 mil pesos.

De acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, la inversión para este centro será de aproximadamente 50 millones de pesos, con recursos federales y estatales, por lo que se hizo un llamado al Poder Legislativo para aprobar la legislación correspondiente, con el objetivo de garantizar los derechos de este sector de la población.

“Hoy se está construyendo un camino para visibilizar esta condición, educar y comprenderla. Hoy se habla del autismo, y el sector educativo realiza una labor importante en la atención de infantes y de padres y madres que enfrentan una situación que en muchos casos desconocen”, destacó el director del DIF, Mario Pavón Carrasco.

Informó que ya existe coordinación con los sistemas DIF de Chiapas y Jalisco, entidades que han implementado modelos de atención a personas con autismo desde hace varios años. Adelantó que Campeche contará con personal especializado para brindar servicios de calidad, aunque reconoció que aún faltan recursos para la adquisición del equipamiento necesario para el centro.

“Los procesos de reclutamiento, capacitación y especialización del personal que participará están próximos a iniciar”, señaló. Agregó que, una vez concluida la construcción del centro, se buscará fortalecer a las 31 Unidades Básicas de Rehabilitación en el estado, para que también realicen procesos de detección y atención.

Bajo esta misma línea, el 21 y 22 de octubre Campeche y Ciudad del Carmen serán sede de la segunda edición de la pasarela Moda Campeche 2026, evento que en 2025 logró recaudar 580 mil pesos, los cuales fueron destinados al diagnóstico de 68 infantes campechanos.

En esta edición, lo recaudado será destinado íntegramente a la construcción del Centro de Autismo, por lo que se invitó a la población a asistir. El evento contará con la participación de marcas, diseñadores y artistas nacionales e internacionales, entre ellos Ágatha Ruiz de la Prada, Yako NY, Pineda Covalín, la directora de imagen y makeup artist Christian Cuellar, así como Olga Mafud y Laura G.

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JGH