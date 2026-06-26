Clima en Campeche este fin de semana: ¿Qué día lloverá más? Prevén tormentas y calor extremo

Una onda tropical en interacción con un vórtice en niveles superiores de la tropósfera mantendrá condiciones de tiempo inestable en Campeche durante este fin de semana, con pronóstico de tormentas fuertes generalizadas, actividad eléctrica abundante, rachas de viento intensas y la posible caída de granizo.

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A pesar de las precipitaciones, el ambiente se mantendrá muy caluroso, con sensaciones térmicas superiores a los 38 °C por la alta humedad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico regional, la interacción de la onda tropical con un sistema de baja presión en altura generará este viernes y durante el fin de semana un escenario de tormentas fuertes en la mayor parte del estado de Campeche, con acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 °C y 37 °C, mientras que los vientos dominantes del este alcanzarán rachas de hasta 50 km/h, lo que incrementa el riesgo de turbonadas (ráfagas repentinas de viento fuerte).

Para la madrugada del sábado se espera un ligero alivio térmico, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 22 °C y 25 °C en todo el estado.

Aunque durante el sábado se prevé una disminución notable en la intensidad y frecuencia de las lluvias, el respiro será temporal. A inicios de la próxima semana se espera el regreso gradual pero con fuerza de las tormentas, debido a la formación de una vaguada en interacción con un sistema en niveles superiores de la tropósfera.

RECOMENDACIONES

Protección Civil estatal recomienda a la población:

Extremar precauciones ante posibles inundaciones urbanas , caída de árboles y objetos por vientos fuertes.

, caída de árboles y objetos por vientos fuertes. Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales ante el pronóstico de granizo en algunas zonas.

El pronóstico indica que el potencial de lluvias y tormentas se mantendrá elevado durante los primeros días de la próxima semana.

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JGH