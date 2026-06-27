“El Peluche", uno de los últimos boleros de Champotón, lucha por mantener vivo el oficio

Miguel Chablé, mejor conocido como El Peluche, mantiene viva la tradición del oficio del bolero, actividad a la que ha dedicado más de 30 años.

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Desde su lugar de trabajo en la calle 32, Miguel comentó que cada vez son menos las personas que acuden a bolear su calzado, destacando que la mayoría de sus clientes son de fuera, provenientes de diversas localidades del municipio. Aquí en Champotón, ya casi no, lamentó. Está un poco complicado, pero haciéndole un poco la lucha vamos para adelante, no hay de otra, hay que buscarle, comentó.

Explicó que el servicio tiene un costo de 30 pesos por una limpieza básica y 50 pesos cuando incluye la aplicación de pintura. Los insumos han subido de precio. Ya todo está muy caro por todos lados, ya no da, pero aquí seguimos. La intención es seguir adelante, para no perder la tradición de la boleada, afirmó.

Miguel Chablé es uno de los últimos dos boleros que aún ejercen este oficio en el municipio de Champotón, manteniendo vivo este loable y tradicional trabajo.

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JGH