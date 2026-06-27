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Campeche / Ciudad del Carmen

Custodian zona de Playa Norte tras aterrizaje de emergencia de aeronave en Ciudad del Carmen

Quintana Roo acumula 4 mil 484 casos de diabetes tipo II, un aumento del 33.3% respecto a 2025. Además, la entidad registra 745 contagios de varicela.

Por Israel Lozano

27 de jun de 2026

1 min

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El área de Playa Norte en Ciudad del Carmen se mantiene acordonada tras el aterrizaje de emergencia de una aeronave
El área de Playa Norte en Ciudad del Carmen se mantiene acordonada tras el aterrizaje de emergencia de una aeronave / Israel Lozano

El área de Playa Norte, donde realizó un aterrizaje de emergencia una aeronave, permanece delimitada y bajo resguardo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, como parte de un operativo preventivo tras el incidente.

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Las autoridades mantienen una vigilancia permanente para evitar actos de vandalismo, robo de componentes y alteración de la escena. El perímetro fue acordonado desde los primeros momentos posteriores al aterrizaje, y solo se permite acceso al personal autorizado.

Se prevé que el personal de la Agencia Federal de Aviación Civil reanude la inspección y peritaje, con el propósito de esclarecer las causas del incidente y determinar posibles responsabilidades. Las diligencias incluirán la revisión de la aeronave, análisis técnico y la recopilación de los testimonios de los implicados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas lesionadas de gravedad, mientras que la zona continúa bajo estricta vigilancia policial para garantizar la preservación del sitio del percance.

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JGH

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