Katab cumple casi 24 horas sin luz; CFE deja también sin agua a la comunidad

La comunidad de Katab cumplió este viernes, a las 13:00 horas, casi 24 horas sin energía eléctrica, y pese a que pobladores y autoridades comunitarias pidieron apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, la empresa no había hecho nada para restablecer el servicio, en perjuicio de la población que se queja por las afectaciones.

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Juan Carlos Chablé Yeh, ciudadano de la pequeña comunidad ubicada al Norte de la cabecera municipal, indicó que gran parte de la población no tiene electricidad desde el día anterior. Mencionó que la población está molesta porque las fallas de la CFE son constantes y los daños y perjuicios a los usuarios son mayores, porque se han quedado sin agua potable dado que el sistema municipal no puede funcionar sin corriente.

Además, expresó que algunas familias también se vieron afectadas porque sus alimentos se descompusieron, y aunque la población de Katab vive del campo, las familias hacen un esfuerzo por comprar comida y refrigerarla, pero ante el pésimo servicio de la CFE, se les echan a perder. Chablé Yeh agregó que la comunidad también se quedó sin agua potable, porque la bomba sumergible del sistema municipal no puede activarse.

El poblador destacó que el agente municipal José Dzib Cauich ha pedido a la CFE que acuda al poblado para reconectar las cuchillas que se cayeron desde la tarde del jueves, pero tampoco le han hecho caso.

Por otro lado, también en la comunidad de Cancabchén la pobladora Zoila Villarreal señaló que allá se quedaron sin electricidad desde el jueves, y este viernes sí había servicio, pero con menor voltaje que inclusive impedía que un ventilador de techo trabaje normal.

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JGH