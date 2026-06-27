A oscuras y con miedo a robos: vecinos de Santa Ana exigen alumbrado en Campeche

Vecinos de las privadas ubicadas en el cruce de las avenidas Francisco I. Madero y Gobernadores, en el barrio de Santa Ana, denunciaron que llevan varias semanas reportando la falta de alumbrado público sin obtener respuesta del Ayuntamiento de Campeche.

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“Ni el Ayuntamiento ni la empresa Goverdi nos hacen caso. Desde hace semanas las luminarias comenzaron a prender y apagarse, hasta que dejaron de funcionar por completo en este tramo”, señaló Fernando Caballero, vecino del sector.

Los habitantes consideran que el alumbrado público es indispensable para la seguridad de la zona, ya que aseguran que constantemente transitan personas dedicadas a delinquir y que cada año se registran robos a vehículos, negocios y viviendas.

“Son personas que se meten a vivir en predios abandonados del fraccionamiento Villas del Río y vienen a robar. Además de los daños que ya ocasionan, ahora, con la falta de alumbrado, existe el temor de que vuelvan a cometer robos o agredan a algún vecino”, comentó Fabiola Muñoz.

Los vecinos reportaron irregularidades en el suministro de agua potable, las cuales atribuyen a los trabajos de instalación de las nuevas tuberías del acueducto.

“También solicitamos al Ayuntamiento información sobre la frecuencia de los cortes de agua, ya que afectan a las familias del barrio de Santa Ana. Es importante saber cuándo habrá suspensión del servicio para almacenar agua y administrarla mientras concluyen las obras”, agregó José Ehuán.

De acuerdo con los habitantes, ante la escasez del vital líquido, quienes tienen familiares en otros sectores de la ciudad, como Fidel Velázquez, Ciudad Concordia y Ex Hacienda Kalá, acuden a esos lugares para cubrir sus necesidades básicas.

“No nos dicen nada, pero suponemos que los cortes prolongados de agua se deben a la instalación de la nueva tubería. Quienes tenemos familiares en colonias como Fidel Velázquez vamos allá para bañarnos, mientras que aquí racionamos el agua para el aseo de la cocina y el baño”, comentó Felipe Ortegón.

Los vecinos también señalaron que hace unos días personal del Ayuntamiento de Campeche recorrió la zona y aprovechó para recordarles los problemas relacionados con el alumbrado público; afirman que, al parecer, sus reportes no fueron atendidos.

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JGH