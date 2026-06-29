Clima en Campeche esta semana: Dos ondas tropicales traerán tormentas, calor extremo y posible granizo

Después de varios días con precipitaciones dispersas, esta semana estará marcada por el regreso de tormentas de moderadas a fuertes en gran parte del Estado, debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán condiciones de inestabilidad sobre la Península de Yucatán.

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De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, entre este lunes 29 de junio y el próximo fin de semana se espera un incremento gradual en el potencial de lluvias, principalmente durante las tardes y noches, aunque el calor continuará siendo intenso con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius y sensaciones térmicas superiores a los 45 grados.

Las condiciones estarán asociadas a la formación diaria de la llamada vaguada maya, el ingreso constante de humedad proveniente del Golfo de México y el Caribe, la presencia de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el paso de dos ondas tropicales que cruzarán la región durante la semana.

Para este martes se prevén chubascos y tormentas aisladas en sectores del centro y norte de Campeche, con posibilidad de vientos fuertes y actividad eléctrica. Durante la noche, las lluvias podrían extenderse hacia el sur del Estado.

El miércoles apunta a ser uno de los días más lluviosos de la semana debido al ingreso de una nueva onda tropical. Se pronostican tormentas fuertes en diversas regiones de Campeche, incluyendo los municipios de Champotón, Escárcega y la capital del Estado. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de turbonadas, descargas eléctricas frecuentes e incluso caída aislada de granizo.

Para el jueves continuarán las lluvias dispersas en distintos puntos del territorio campechano como efecto residual de la onda tropical, mientras que durante la noche se prevén precipitaciones en la zona de Ciudad del Carmen.

El viernes, una nueva onda tropical volverá a incrementar el potencial de lluvias y tormentas, especialmente en el norte y centro de Campeche, condiciones que podrían prolongarse hasta el sábado.

En municipios del oriente del Estado, como Hopelchén y comunidades de la región de Los Chenes, también se esperan tormentas importantes durante varios días, con tendencia a desplazarse hacia el interior de la Península.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, ya que algunas tormentas podrían generar encharcamientos temporales, inundaciones en zonas bajas, fuertes rachas de viento y elevada actividad eléctrica.

Aunque las lluvias regresarán con mayor frecuencia, el ambiente caluroso continuará predominando en Campeche, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y mantenerse bien hidratado.

Los especialistas advierten que durante esta semana prácticamente no habrá tardes completamente estables, por lo que quienes realicen actividades al aire libre deberán tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas repentinas en distintos puntos del Estado.

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JGH