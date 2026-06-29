Recupera su propiedad tras un año de litigio; ejecutan desalojo en Ciudad del Carmen

Una importante movilización de autoridades ministeriales y elementos de la Policía Municipal se registró la mañana de este lunes en la colonia Benito Juárez, donde se llevó a cabo el cumplimiento de una orden judicial para el desalojo de un inmueble, procedimiento que concluyó sin enfrentamientos ni necesidad de utilizar la fuerza pública.

Noticia Destacada Liga Estatal de Natación mantiene activa la piscina del 20 de Noviembre

Los hechos ocurrieron sobre la calle 19, esquina con 56, hasta donde arribó la legítima propietaria del predio acompañada de personal ministerial, elementos de seguridad y un grupo de cargadores, con el objetivo de tomar posesión legal del inmueble tras obtener una resolución favorable emitida por un juez.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y los datos proporcionados por las autoridades, el conflicto se originó hace varios años, cuando un hombre de edad adulta vendió el terreno a la ahora propietaria. Sin embargo, tras concretarse la operación, la mujer le permitió permanecer en el sitio para que habitara y cuidara la propiedad.

El procedimiento se realizó sin incidentes ni uso de la fuerza pública. / Israel Lozano

Con el paso del tiempo, el ocupante se negó a desocupar el inmueble pese a que la propiedad ya no le pertenecía, lo que obligó a la dueña a iniciar un proceso legal hace aproximadamente un año para recuperar la posesión del predio.

Luego de agotarse el procedimiento judicial, las autoridades ejecutaron este lunes la orden de lanzamiento. Durante la diligencia, las pertenencias del ocupante fueron retiradas y trasladadas con apoyo de cargadores, mientras que el hombre fue reubicado en otro lugar para que pudiera permanecer en condiciones adecuadas.

El operativo se desarrolló en completo orden, sin que se registraran actos de resistencia, altercados o personas lesionadas. Gracias a la disposición de las partes y al acompañamiento de las autoridades, no fue necesario el uso de la fuerza pública.

No se registraron enfrentamientos, personas lesionadas ni actos de resistencia. / Israel Lozano

Finalmente, una vez concluido el desalojo, la propietaria tomó posesión formal del inmueble, dando cumplimiento a la resolución emitida por la autoridad judicial y poniendo fin a un litigio que se prolongó durante aproximadamente un año.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH