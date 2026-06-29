Protección Civil alerta por lluvias intensas este lunes: estos estados tendrán riesgo de inundaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de autocuidado ante las lluvias previstas para este lunes 29 de junio en gran parte del país, debido al riesgo de inundaciones, encharcamientos, crecidas súbitas de ríos y arroyos, así como deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias intensas en regiones de Guerrero y precipitaciones muy fuertes en al menos 10 entidades, por lo que las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar zonas de riesgo.

¿En qué estados lloverá más fuerte este lunes?

El pronóstico del SMN prevé lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el este de Guerrero. También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Oaxaca.

Además, habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.

En Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan chubascos, mientras que Baja California Sur podría registrar lluvias aisladas.

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¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?

Protección Civil advirtió que las precipitaciones pueden elevar de forma rápida el nivel de ríos, arroyos, presas y otros cuerpos de agua, incluso si la lluvia ocurre en zonas alejadas.

Por ello, pidió evitar actividades recreativas cerca de cauces, no cruzar corrientes de agua y mantenerse lejos de barrancas, laderas o cerros durante y después de las tormentas.

Las autoridades también recomendaron poner atención a señales de riesgo, como grietas en el suelo o viviendas, inclinación de árboles, postes o bardas, escurrimientos inusuales y caída de rocas o tierra.

Por instrucciones de la presidenta de México, @Claudiashein, la titular de la #CNPC, @laualzua, se dirige a #Campeche para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y la Instalación del Puesto de Comando, ante la temporada de lluvias y… pic.twitter.com/fNSi9GCCCv — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 29, 2026

¿Por qué continuarán las lluvias en México?

La CNPC mantiene vigilancia por la presencia de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad del Pacífico y del golfo de México, además de la onda tropical número 13 frente a las costas del Pacífico Sur.

Ante estas condiciones, la recomendación es consultar los canales oficiales, atender indicaciones de autoridades locales y preparar rutas de evacuación en zonas con antecedentes de inundaciones o deslaves.

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