Discriminación en Campeche: casi mil 100 personas de la comunidad LGBTTTIQ+ buscan ayuda al año

La discriminación, los discursos de odio y la exclusión social continúan marcando la vida de cientos de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en Campeche. Tan solo en un año, la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión, SEIN, brinda orientación y acompañamiento a casi mil 100 personas, una cifra que pone en evidencia que la falta de aceptación hacia la diversidad sexual sigue siendo una problemática profundamente arraigada en la sociedad.

Noticia Destacada ¿Qué pasó con Bermeja? La isla fantasma que desapareció del Golfo de México sin dejar rastro

En promedio, entre dos y tres personas acuden diariamente a la dependencia en busca de apoyo para ejercer derechos que, en el papel, están garantizados, pero que en la práctica aún encuentran obstáculos derivados del rechazo social, la desinformación y los prejuicios.

El director del área, Rodrigo Nick Castillo, explicó que la atención va más allá de una simple asesoría. Cada caso recibe seguimiento, especialmente cuando se trata de trámites legales, cambios de identidad de género o gestiones para acceder a servicios públicos, procurando que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.

Para Rodrigo Nick Castillo, la principal barrera que enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+ en Campeche sigue siendo la discriminación social. / Alejandro Balan

No obstante, reconoció que las principales barreras no son jurídicas, sino sociales. A pesar de los avances legislativos alcanzados en Campeche, la discriminación y los mensajes de odio siguen manifestándose de forma cotidiana, especialmente en redes sociales, donde cualquier publicación relacionada con la diversidad sexual suele desatar comentarios ofensivos y expresiones de rechazo.

"Hace falta mucho seguir promoviendo los derechos y reflexionando sobre la inclusión social. Tiene que ver con el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad", señaló el funcionario.

Además de atender directamente a quienes solicitan apoyo, la Dirección de Diversidad Sexual desarrolla programas de capacitación dirigidos a instituciones públicas, colectivos y empresas privadas para fortalecer la inclusión y el respeto a los derechos humanos en los espacios laborales y sociales.

Noticia Destacada Realizan derrotero alusivo a la Diversidad Sexual y Orgullo LGBT+ en Champotón

Rodrigo Nick Castillo destacó que Campeche cuenta con un marco legal de avanzada, que contempla el matrimonio igualitario, el concubinato igualitario, la Ley de Identidad de Género y la legislación que sanciona el transfeminicidio. Sin embargo, consideró que aún falta impulsar reformas que combatan de manera más eficaz la discriminación y el estigma que enfrentan las personas que viven con VIH.

La atención anual de casi mil 100 integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ confirma que, aunque las leyes han evolucionado, la aceptación social sigue siendo el mayor desafío para garantizar una verdadera igualdad y una vida libre de discriminación en Campeche.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH