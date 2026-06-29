Murieron a balazos 38 campechanos

De enero al cierre de mayo de este año, en todo el Estado fueron abiertas mil 880 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos en el territorio campechano, confirmó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) en su más reciente actualización.

Lo anterior revela que por cada día que pasó hasta la fecha de corte fueron cometidos en promedio 12.5 delitos diarios, mientras que por cada 100 mil habitantes que hay en la Entidad han sido iniciadas 202.50 carpetas de investigación. En el desglose por mes, enero abrió el año con 349 carpetas de investigación, para febrero la cifra redujo a 333, en marzo repuntó a las 397, de momento la cantidad más alta es en abril con 422 denuncias promovidas, así como el mes de mayo cerró con 379 querellas.

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En el caso de los delitos que han causado mayor conflicto con los ciudadanos se encuentran los que atentan contra la vida y la integridad corporal, donde la cifra ha ascendido a 408 carpetas de investigación en lo que va del año, mientras que por homicidio el total es de 86 denuncias emprendidas.

Específicamente en el homicidio doloso, es decir, donde el agresor tuvo la intención de privar de la vida a la persona, la cifra ascendió a 38 personas ultimadas, donde el 71.05 por ciento, traducido a 27 decesos, fueron ocasionados por el uso de armas de fuego. En el resto de los decesos contabilizados, seis fueron por el uso de armas blancas, y cuatro más con otros elementos.

En el caso del homicidio culposo, donde el homicida privó de la vida a otra persona sin intención de hacerlo, la cifra asciende a 32 casos, donde 31 fueron en hechos de tránsito y uno no especificado. El número más alto corresponde a los delitos cometidos contra el patrimonio, que incluye al robo en todas sus modalidades con 523 carpetas de investigación, donde el robo a negocio ocupa el primer lugar con 101 denuncias emprendidas, seguido del robo a casa habitación, con 33 querellas.