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¡Cae armado en Champotón! Detienen a “El Cacha" con una pistola oculta en su vehículo

Policías municipales detuvieron a alias "El Cacha" en la colonia Guadalupe Victoria de Champotón, tras encontrarle un arma en su vehículo. Ya fue entregado a la FGR.

Por Jorge May

29 de jun de 2026

1 min

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Un hombre conocido como “El Cacha” fue detenido por la Policía Municipal al encontrarle un arma de fuego en su vehículo.
Un hombre conocido como “El Cacha” fue detenido por la Policía Municipal al encontrarle un arma de fuego en su vehículo. / Jorge May

Un masculino, identificado con las iniciales J. P. V., alias “El Cacha”, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, PM, por la presunta posesión de un arma de fuego en Champotón.

Al menos dos postes de concreto de la CFE están en pésimas condiciones en el Infonavit Nueva Esperanza, en Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el aseguramiento se registró a la altura de la calle 16, en la colonia Guadalupe Victoria de esta cabecera, luego que las autoridades atendieran un reporte a través de los números de emergencia.

Al interceptar al individuo, los uniformados le marcaron el alto y procedieron a una inspección preventiva, fue que encontraron al interior del vehículo un arma de fuego, cuyas características no se han dado a conocer.

Tras su detención, J. P. V., alias “El Cacha”, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR, con sede en la capital campechana, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

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JGH

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