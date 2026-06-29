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Golpe al bolsillo en Hopelchén: Precio del chile dulce se dispara a 300 pesos el kilo

Campeche / Sucesos

Aparatosa volcadura en el barrio de Guadalupe, Campeche, deja dos personas lesionadas

Dos personas resultaron heridas tras una aparatosa volcadura en la avenida Miguel Alemán del barrio de Guadalupe; el conductor chocó contra la banqueta y dos autos estacionados.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de jun de 2026

1 min

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Exceso de velocidad provoca fuerte volcadura y choque contra autos estacionados en Campeche
Exceso de velocidad provoca fuerte volcadura y choque contra autos estacionados en Campeche / Dismar Herrera

Dos personas resultaron lesionadas luego de la volcadura de un vehículo compacto registrada en el barrio de Guadalupe, donde el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, al no calcular correctamente su distancia, perdió el control de la unidad al proyectarse contra la banqueta, lo que provocó que impactara a dos automóviles estacionados antes de terminar volcado sobre la vialidad.

El precio del chile dulce en Hopelchén se disparó un 200 por ciento en solo 50 días, alcanzando los 300 pesos por kilo.

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Los hechos ocurrieron cuando el automovilista transitaba sobre la avenida Miguel Alemán y, al llegar al cruce con la calle Rosales, el exceso de velocidad impidió que pudiera controlar la unidad tras subir a la banqueta.

La fuerza del impacto ocasionó que chocara contra dos vehículos que se encontraban estacionados y, finalmente, el automóvil terminara con las llantas hacia arriba, causando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades.

Paramédicos del Sector Salud acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a las dos personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

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JGH

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