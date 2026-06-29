Aparatosa volcadura en el barrio de Guadalupe, Campeche, deja dos personas lesionadas

Dos personas resultaron lesionadas luego de la volcadura de un vehículo compacto registrada en el barrio de Guadalupe, donde el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, al no calcular correctamente su distancia, perdió el control de la unidad al proyectarse contra la banqueta, lo que provocó que impactara a dos automóviles estacionados antes de terminar volcado sobre la vialidad.

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Los hechos ocurrieron cuando el automovilista transitaba sobre la avenida Miguel Alemán y, al llegar al cruce con la calle Rosales, el exceso de velocidad impidió que pudiera controlar la unidad tras subir a la banqueta.

La fuerza del impacto ocasionó que chocara contra dos vehículos que se encontraban estacionados y, finalmente, el automóvil terminara con las llantas hacia arriba, causando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades.

Paramédicos del Sector Salud acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a las dos personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

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JGH