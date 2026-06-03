¿Te multaron en Campeche? Así puedes pagar tus infracciones de tránsito en línea paso a paso

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Administración e Innovación Financiera (SEAFI) y SAFIN, puso a disposición de los ciudadanos el Mi Portal SIAF, una plataforma digital que permite pagar las infracciones de tránsito de forma rápida, segura y sin necesidad de acudir a ventanillas.

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Esta nueva herramienta forma parte de la estrategia de digitalización de trámites del “Gobierno de Todos”, con el objetivo de facilitar la vida de los campechanos y reducir tiempos de espera.

Requisitos importantes antes de pagar: La infracción debe haber sido cargada al sistema por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPSC). Este proceso suele tomar entre 24 y 48 horas después de que te hayan levantado la multa. Necesitarás tener a la mano tu número de placa o folio de la infracción.

Guía paso a paso para pagar tu multa en línea:

Ingresa al portal oficial: Accede desde cualquier dispositivo, celular, computadora o tablet al siguiente enlace: https://miportal-siaf.seafi.campeche.gob.mx/

Accede desde cualquier dispositivo, celular, computadora o tablet al siguiente enlace: https://miportal-siaf.seafi.campeche.gob.mx/ Regístrate o inicia sesión: Si es tu primera vez, crea una cuenta con tu correo electrónico y datos personales. Si ya tienes cuenta, solo inicia sesión.

Si es tu primera vez, crea una cuenta con tu correo electrónico y datos personales. Si ya tienes cuenta, solo inicia sesión. Consulta tus infracciones: En la sección de “Trámites” o “Infracciones”, ingresa tu número de placa o folio de la multa. El sistema te mostrará las infracciones pendientes.

En la sección de “Trámites” o “Infracciones”, ingresa tu número de placa o folio de la multa. El sistema te mostrará las infracciones pendientes. Selecciona y realiza el pago: Elige las multas que deseas pagar y selecciona el método de pago, preferentemente tarjeta de crédito o débito.

Elige las multas que deseas pagar y selecciona el método de pago, preferentemente tarjeta de crédito o débito. Confirma el pago: Una vez realizado el pago con tarjeta, el sistema te generará inmediatamente el recibo oficial en formato PDF, el cual podrás descargar e imprimir.

Nota: Si pagas en ventanilla bancaria, el recibo oficial puede tardar entre 48 y 72 horas en emitirse.

Ventajas de pagar en línea: Disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, evitas filas y traslados, cuentas con mayor seguridad y comodidad, además de obtener tu recibo oficial inmediato con pago electrónico.

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