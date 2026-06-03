Inauguran el K’íiwik Feria Turística del Mundo Maya en Mérida

Este miércoles 3 de junio se realizó la inauguración del K’íiwik Feria Turística del Mundo Maya 2026, evento que tiene lugar en el Centro Internacional de Congresos de Mérida y que reúne a representantes del sector turístico del sureste mexicano y de países vinculados con la cultura maya.

La apertura del pabellón contó con la presencia de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, así como de los gobernadores Joaquín Díaz Mena, de Yucatán; Layda Sansores San Román, de Campeche; y Mara Lezama Espinosa, de Quintana Roo.

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Durante la feria, diversos estados y países como Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes promueven su oferta de turismo comunitario, cultural y de naturaleza ante operadores, empresarios y prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de fortalecer la promoción de destinos y generar alianzas comerciales en la región.

El K’íiwik Feria Turística del Mundo Maya 2026 se desarrolla como un espacio de intercambio entre estados del sureste y países que comparten el legado de la civilización maya, impulsando estrategias de promoción turística, cooperación regional y desarrollo económico a través del turismo.

Este espacio de exposición permanece con acceso libre, mientras que las actividades de negocios en los salones alternos mantienen acceso controlado mediante gafete oficial de participante.

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La agenda de la feria continuará este 3 de junio con la ceremonia inaugural protocolaria y el inicio de las citas de negocios entre expositores de la región y compradores internacionales estratégicos.

Para el 4 de junio, la segunda jornada comercial se enfocará en la firma de alianzas estratégicas, y cerrará con la clausura oficial del evento y el anuncio de la sede que albergará la próxima edición de la feria.

Finalmente, el 5 de junio se llevarán a cabo los recorridos de familiarización organizados por los destinos participantes, para que los compradores internacionales experimenten de primera mano la riqueza natural y arqueológica de la zona.