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Exigen justicia por muerte masiva de abejas en Campeche

En Campeche, la Comisión Especial exigió justicia por la muerte de 2,500 colmenas. El caso fue judicializado y podría sentar precedentes en la protección ambiental.

Por Alejandro Balan

3 de jun de 2026

2 min

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Judicializan caso de ecocidio que afectó 2,500 colmenas
Judicializan caso de ecocidio que afectó 2,500 colmenas

La Comisión Especial para el Cuidado y Protección de las Abejas en Campeche exigió al Juez de Control que lleva el caso de la muerte masiva de abejas, denunciada por apicultores de Suc Tuc y Crucero de Oxá en los municipios de Hopelchén y Campeche el 6 de febrero de 2024, que se aplique la ley a los responsables de este ecocidio que afectó a 2 mil 500 colmenas y la salud de familias vecinas, por el uso excesivo de agroquímicos.

La Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas confirmó la judicialización de la carpeta de investigación por el delito de alteración y daños al medio ambiente.

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El diputado Miguel Ángel Pool Alpuche, segundo vocal de la comisión, destacó que la judicialización representa un avance importante tras más de dos años de exigir justicia por la muerte masiva de abejas y los daños por glifosato en predios cercanos.

Recordó que las afectaciones incluyeron no solo la pérdida de 2 mil 500 colmenas, sino también problemas de salud en familias, documentados como pruebas ante las autoridades judiciales.

La comisión insistió en que las pruebas reunidas deben ser suficientes para determinar responsabilidades y sancionar a los culpables. “Quien haya incurrido en estas acciones deberá asumir las consecuencias de sus actos”, afirmó Pool Alpuche.

Finalmente, aseguraron que la Comisión Especial dará seguimiento puntual al proceso judicial para garantizar que se haga justicia y se sienten precedentes en la protección de las abejas, fundamentales para la producción de alimentos y el equilibrio ambiental en Campeche.

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