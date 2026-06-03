Exsecretaria de Salud de Campeche dejó irregularidades por 28 mdp

Tanto la Secretaría de Salud (SSa) como el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública de Campeche (Indesalud) sumaron 10 recomendaciones, seis procedimientos y dos pliegos de observaciones en las últimas fiscalizaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) durante el mando de su ahora extitular Josefa Castillo Avendaño, por irregularidades en el manejo de la cuenta pública superiores a 28 millones de pesos.

Durante el ejercicio de fiscalización 2023, la SSa acumuló cuatro recomendaciones por ausencias de controles en contratos, falta de normatividad y comprobantes de gastos no entregados a tiempo.

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El Indesalud recibió dos procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos recomendaciones por incumplimientos en el control de activos fijos, falta de localización de bienes muebles y adjudicación irregular de servicios de laboratorio.

En 2024, la SSa tuvo tres recomendaciones, mientras que el Indesalud sumó dos pliegos de observaciones, cuatro procedimientos sancionatorios y una recomendación, por un monto de 28 millones 803 mil 584.70 pesos en presuntas irregularidades.

Entre las observaciones destacan:

Reintegro a la Tesorería de la Federación por 576 mil 895 pesos .

por . Pagos por sentencia administrativa por 810 mil 477.50 pesos .

por . Diferencia no registrada de 15 millones 500 mil pesos .

de . Reducción presupuestal neta de 11 millones 656 mil 158.45 pesos en el capítulo 1000 Servicios Personales .

de en el capítulo . Ingresos no reportados por 259 mil 053.75 pesos , con errores en su clasificación contable.

por , con errores en su clasificación contable. Omisión en el cálculo de depreciación de bienes muebles.

Las irregularidades fueron detectadas en auditorías que abarcaron entre el 33% y 49% de los presupuestos de ambas dependencias.