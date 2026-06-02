Temen pérdidas millonarias: Lluvias inundan 100 hectáreas de cítricos y platanales en Ich-Ek, Hopelchén

Cultivos de cítricos como naranja agria, naranja dulce y limón persa, así como aguacates y plátanos, están inundados luego de las torrenciales lluvias del domingo por la tarde-noche y la madrugada del lunes, afectando las actividades de los productores que estaban en plena cosecha de sus cultivos en unas 100 hectáreas de producción.

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Lázaro Pech Tzec, uno de los productores afectados, señaló que las fuertes corrientes de agua que atravesaron la comunidad de Ich-Ek desde la noche del domingo desembocaron en los campos de cultivos de ese ejido, mismos que están casi pegados a la zona urbana de ese poblado.

Aunque no supo precisar, dejó entrever que serían cerca de 100 hectáreas de cultivos de cítricos, aguacate y platanales que están afectados por las inundaciones y que pertenecen a las unidades de riego 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente.

Indicó que a los árboles de limón persa, naranja dulce y naranja agria que están en terrenos de cancabal no les afecta al momento tanta agua, pero aclaró que los árboles de esos cítricos que están en terrenos conocidos como acalché, ahí sí existe gran riesgo para esos ejemplares porque la tierra se afloja y los árboles pueden caer, ya que a los cítricos no les profundiza mucho la raíz.

Productores piden apoyo para desaguar las parcelas inundadas. / Mauriel Koh

El también excomisario ejidal y municipal de ese poblado, ubicado a 15 kilómetros de la cabecera, expresó que la situación para los citricultores de esa comunidad es preocupante porque el agua está en los cultivos de cítricos y, al no haber un escurrimiento, al paso de los días el agua puede sancochar los árboles y derribarlos.

Además, dijo que muchos productores estaban en tiempo de cosecha y, al estar inundadas sus parcelas de cítricos, no pueden ingresar por los frutos, y al paso de los días los mismos se van pudriendo o se van rajando, como suele pasar con la naranja dulce y la naranja agria.

Ante ello, el líder productor mencionó que la situación es preocupante para ellos porque están en plena cosecha de los cítricos, y pidió el apoyo de las autoridades correspondientes para poder desaguar el agua estancada, pues dijo que si continúa lloviendo la situación se va a agravar aún más.

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Por otro lado, se supo que los fuertes vientos derribaron muchos platanales causando una gran pérdida económica en ese ejido, y con la lluvia muchos platanales que resistían se desplomaron.

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JGH