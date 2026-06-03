“Doctor en Bicicleta” critica gestión de Castillo Avendaño en la Secretaría de Salud

La salida de Josefa Castillo Avendaño de la Secretaría de Salud (SSa) fue celebrada por la comunidad médica, al considerar que durante sus dos años, ocho meses y 12 días al frente demostró falta de preparación para el cargo al imponer sus creencias religiosas por encima de la salud de los campechanos.

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El médico Luis Fernando Hernández Carrillo, conocido como “Doctor en Bicicleta”, afirmó que la exfuncionaria anteponía sus convicciones personales-religiosas a asuntos como el aborto y la eutanasia. “Aplaudo que hayan sacado de un puesto tan importante a una persona que anteponía sus creencias religiosas sobre temas de salud importantes como el aborto y la eutanasia, pero sobre todo por su demostrada incompetencia”, señaló.

Sostuvo que no hubo avances en materia sanitaria y que no existe un indicador de salud exitoso durante su gestión, además de expresar su deseo de que no vuelva a ocupar un cargo relacionado con atención médica.

Las críticas fueron respaldadas por el neurocirujano Adrián Madrigal Azcárate, quien calificó como un acierto el relevo de la exsecretaria y la describió como un “personaje gris” sin preparación para asumir una responsabilidad de esa magnitud.