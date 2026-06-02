Intenta asaltar a un peatón y termina golpeado tras esconderse en una frutería de Escárcega

Una severa golpiza recibió un joven cuando en la tarde intentó asaltar con un arma blanca a un transeúnte sobre la avenida Héctor Pérez Martínez por calle 51 de la colonia Esperanza, pero fue visto por los vecinos del lugar que impidieron que llevara a cabo su fechoría y decidió escapar, pero para su mala suerte se fue a refugiar a un puesto de venta de frutas y legumbres y los encargados del lugar lograron sorprenderlo y lo sacaron a golpes.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la tarde, cuando un hombre joven abordó a una persona y la amagó con un arma blanca con la intención de despojarla de sus pertenencias, pero para fortuna de la presunta víctima, el hecho fue visto por varios vecinos del lugar.

Y se fueron contra el delincuente que, al verse amenazado, decidió escapar y su error fue tratar de esconderse en una frutería ubicada sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, donde se encontraban dos hombres que atendían el negocio.

Y enseguida se le fueron encima al presunto asaltante y lo empezaron a golpear para después sacarlo cargado y arrojarlo sobre el pavimento, que al verse libre emprendió la huida con rumbo desconocido.

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