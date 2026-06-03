Investigan crueldad animal en hospital de Campeche: guardias patean a perrita que buscaba refugio

La Vicefiscalía General de Delitos en contra de Animales, Ambiente y Ecosistemas del Estado ya integra una carpeta de investigación por el presunto caso de crueldad animal ocurrido en el Hospital General de Especialidades 'Dr. Álvaro Buenfil Osorio', donde dos guardias de seguridad fueron captados pateando y expulsando a una perrita que había ingresado para resguardarse de la intensa lluvia registrada en la capital del Estado.

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De acuerdo con la denuncia recibida por la autoridad, el incidente ocurrió dentro del nosocomio, cuando el animal buscó refugio ante las condiciones climáticas adversas. Testigos grabaron el momento en que dos personas, encargadas de la seguridad del hospital, agredieron al canino para obligarlo a salir del inmueble.

Tras hacerse público el caso, el vicefiscal general, Alexandro Brown Gantús instruyó de manera inmediata la intervención de agentes ministeriales adscritos a esa área, quienes acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y recabar pruebas que permitan esclarecer los hechos.

El funcionario confirmó que ya se encuentra integrándose la carpeta de investigación y buscarán judicializar el caso ante un Juez de Control, con la finalidad de que se determinen las responsabilidades penales y, en su caso, se emita una sentencia contra quienes resulten responsables.

Brown Gantús recordó que el maltrato animal constituye un delito en Campeche y puede ser sancionado con multas que oscilan entre los 12 mil y 22 mil pesos, además de penas de prisión que van de seis meses a tres años, dependiendo de la gravedad de los hechos.

El caso generó gran indignación entre ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales, luego de que el video comenzara a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a una mujer con uniforme de guardia de seguridad y a un hombre vestido de civil agrediendo al animal que había ingresado a la sala de espera para protegerse de la lluvia.

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JGH