Baches, drenaje colapsado y falta de agua afectan al barrio de Santa Lucía en Campeche

A más de cinco años de abandono de servicios públicos, vecinos del barrio de Santa Lucía demandan al Ayuntamiento de Campeche la rehabilitación de registros de drenaje obstruidos y la repavimentación de vialidades afectadas por trabajos inconclusos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

La problemática se presenta en vialidades como la 104 o Dzarbay, así como en cruces con las calles 106 y 110, donde abundan baches, zanjas y registros sin tapa, algunos inundados y rellenados con escombros y basura.

Vecinos como Edwin Moreno señalaron que las calles fueron repavimentadas con cemento hidráulico en la administración de la exalcaldesa Ana Martha Escalante, pero los trabajos del SMAPAC las deterioraron al no tapar adecuadamente las tuberías.

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En colindancias con la avenida Gobernadores, comerciantes y vecinos aseguran que conviven con los hoyancos, mientras motociclistas y ciclistas sufren accidentes al caer en estas trampas urbanas.

La ciudadana Mónica Cambranis denunció que la calle Dzarbay funciona como desagüe natural en temporada de lluvias, provocando que vehículos queden varados.

El abandono ha generado que algunos habitantes vendan sus predios sin éxito, mientras persisten deficiencias en alumbrado público y agua potable. Gonzalo Poot añadió que las calles permanecen oscuras por falta de luminarias y que el agua deja de llegar por las mañanas debido a trabajos de instalación de nuevas tuberías.

Los vecinos también solicitaron la poda de árboles cuyas ramas alcanzan los cables de la CFE, lo que consideran un riesgo en temporada de lluvias y tormentas eléctricas.

“En general hace falta de todo en este sector antiguo de la ciudad, que pasa desapercibido para las autoridades, quienes seguramente no tardan en venir a pedir votos”, concluyó Gonzalo Poot.