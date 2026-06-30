Recrudecen apagones en Campeche; Segob reporta hasta 15 fallas en dos semanas

Los apagones en Campeche se han recrudecido. La Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado ha recibido, en la última quincena, hasta 15 reportes de fallas en el suministro eléctrico, equivalente a uno diario, principalmente en colonias de Campeche y Carmen, y en menor medida en el resto de la geografía estatal.

La dependencia reconoció que ha fallado la comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), razón por la que miles de familias se quedan sin electricidad por horas e incluso días. Por ello, anunció la creación de un órgano especializado para atender las problemáticas relacionadas con el servicio eléctrico.

El titular de la Segob, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, informó que se ha identificado un incremento en los reportes ciudadanos por interrupciones del servicio eléctrico, por lo que consideró necesario modificar la estrategia de coordinación con la CFE para agilizar la atención de emergencias y reducir los tiempos de respuesta.

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Reveló que en las últimas dos semanas se han recibido entre 10 y 15 reportes provenientes de colonias de la capital, Ciudad del Carmen y distintos puntos de la entidad, todos relacionados con cortes de energía que, en algunos casos, se resuelven en dos o tres horas, y en situaciones más graves, tardan días completos.

Ante este panorama, adelantó la conformación inmediata de un cuerpo especializado dentro de la Segob que dará seguimiento permanente a las fallas eléctricas y mantendrá comunicación directa con la CFE, con el objetivo de atender los casos con mayor rapidez.

Sarmiento Maldonado subrayó que las altas temperaturas convierten los apagones en un problema de seguridad y salud pública, ya que afectan la conservación de alimentos y medicamentos, paralizan semáforos y ponen en riesgo a la población vulnerable como adultos mayores, niñas, niños y personas que dependen de equipos eléctricos.

“Tenemos que cambiar la narrativa de comunicación con la CFE para poder atenderlo de otra manera”, expresó el funcionario, quien insistió en fortalecer una cultura de prevención y ofrecer una respuesta “más explícita e inmediata, con cortesía, con calidez y con calidad”.

Aunque reconoció las demoras en la atención, aseguró que todos los reportes recibidos por la Segob han sido canalizados y finalmente resueltos con apoyo de la CFE, confiando en que el nuevo esquema de coordinación permita disminuir las afectaciones que diariamente enfrentan miles de familias campechanas.