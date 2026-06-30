Ocho municipios de Campeche en riesgo muy alto de inundación

Para la actual temporada de lluvias y huracanes, y de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, ocho de los 13 municipios de la Entidad presentan riesgo muy alto de inundación, según se dio a conocer durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Puesto de Comando del Estado de Campeche.

Los municipios con riesgo muy alto son Campeche (294 mil 77 habitantes), Carmen (248 mil 845), Champotón (78 mil 170), Escárcega (59 mil 923), Candelaria (46 mil 913), Hopelchén (42 mil 140), Seybaplaya (15 mil 297) y Palizada (8 mil 683).

Los municipios con riesgo alto son Hecelchakán (31 mil 917), Calakmul (31 mil 714) y Tenabo (11 mil 452). Las cabeceras municipales con riesgo medio son Calkiní (42 mil 659) y Dzitbalché (16 mil 573).

Noticia Destacada Más de 190 mil habitantes de Campeche no estudian o abandonaron sus estudios;

El Estado de Campeche es influenciado por una vaguada sobre el Golfo de México, lo que genera lluvias de ligeras a moderadas y un incremento de temperaturas que alcanzan hasta los 40 grados centígrados, con mínimas de 22 grados.

Las condiciones han provocado un ambiente muy caluroso en Campeche, Champotón y Seybaplaya, donde el termómetro ha alcanzado los 40 grados con mínimas de 23. En Calkiní, Tenabo, Dzitbalché y Hecelchakán se registran máximas de 40 grados y mínimas de 22. En Carmen, Escárcega y Candelaria, las máximas rondan los 39 grados, con mínimas entre 23 y 25, mientras que en Hopelchén y Calakmul las máximas alcanzan los 38 grados y las mínimas los 22.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan condiciones atmosféricas relativamente estables, con cielo despejado y nubosidad dispersa por la mañana. Por la tarde y noche, se prevé incremento de nubosidad en las regiones sur y suroeste, donde podrían presentarse lluvias dispersas de ligeras a moderadas.

Se pronostican vientos del este de 10 a 30 km/h, con rachas fuertes en zonas costeras. En el malecón de la capital, el oleaje elevado provocó salpicaduras en la ciclopista y trotapista.

La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) exhortó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales, ante la posibilidad de cambios meteorológicos. No se descarta la formación de tormentas con turbonadas, como las registradas la semana pasada en la Península de Yucatán, cuando incluso se reportó la caída de un poste de la CFE en la zona de Ah Kim Pech.