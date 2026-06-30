Familia resulta ilesa tras choque en calles 18 y Victoria de Campeche

Una familia fue asistida por paramédicos del Sector Salud luego de verse involucrada en un accidente de tránsito registrado en el barrio de San Román, donde los Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y coordinar labores de auxilio.

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El incidente ocurrió en el cruce de las calles 18 y Victoria, donde la camioneta en la que viajaba la familia se impactó contra otro vehículo que no hizo su alto, provocando daños materiales de consideración. Los ocupantes de la camioneta fueron valorados por paramédicos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Al sitio llegaron agentes estatales, quienes realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar los vehículos involucrados, con el fin de liberar la circulación en la zona.