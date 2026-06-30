Denuncian en Campeche invasión de predio abandonado en Villas del Río por personas en situación de calle

En una situación de inseguridad se han convertido alrededor de 20 personas en situación de calle, entre hombres, mujeres y niños, quienes se habrían instalado en una residencia abandonada tras la demolición del ex salón de fiestas de trabajadores de Pemex, en el fraccionamiento Villas del Río, denunciaron vecinos del sector.

De acuerdo con los habitantes, tras el suicidio de dos personas en condición de calle, las autoridades ordenaron la demolición del inmueble ubicado en el cruce de la calle Río Palizada con avenida Cuauhtémoc. Posteriormente, las personas se trasladaron a un predio en la calle Río Champotón, que anteriormente funcionó como estancia de la Sedesol.

“A partir de las seis de la tarde no se puede pasar por este tramo, sobre todo los estudiantes de la Escuela General No. 7, quienes pasan cerca de estas personas que se nota son adictos a las drogas, y en ocasiones, tras las riñas, podrían llegar a agredir a quienes transitan por el lugar”, manifestó Azucena Moreno, empleada de una clínica.

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Los ciudadanos del área señalaron que estas personas son más activas durante el día, cuando salen a recolectar objetos los martes y jueves. “Hemos reportado esta problemática al Ayuntamiento de Campeche para que obliguen a los dueños de predios abandonados a mantenerlos limpios o vigilados”, expresó Francisco Herrera, vecino del lugar.

Los residentes denunciaron más de un año de falta de alumbrado público, lo que mantiene tramos completamente oscuros en este fraccionamiento. “Este sector está muy inseguro porque las autoridades municipales se niegan a reparar el alumbrado público, lo que genera incremento de actos delictivos”, añadió Juan Carlos Rodríguez, empleado de una tienda.

También señalaron que son elementos de la Policía Estatal quienes atienden los reportes, aunque en muchos casos no pueden proceder por falta de denuncias o porque no se configuran delitos graves. “Cuando hay pleitos, los policías los aseguran, pero como no hay denuncia, los liberan y regresan al sitio”, indicó Efraín Alvarado, vecino del área.