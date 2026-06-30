Colonias de Campeche denuncian apagones y postes deteriorados

Tras continuar los apagones en el fraccionamiento Infonavit Justo Sierra, de la colonia Carmelo, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sustituyó un transformador por tres equipos de menor capacidad. Sin embargo, vecinos demandan la sustitución de postes en mal estado que sostienen la red eléctrica, ante el temor de que colapsen.

Al igual que en otras colonias y barrios de la capital, decenas de familias han padecido constantes interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

“Acá en la lonchería tuvimos pérdidas, se nos echaron a perder unos mil pesos de carne a consecuencia del apagón, al quemarse el transformador que tardaron semanas en cambiar”, manifestó Alejandra Pérez.

La falla ocurrió en la intersección de las calles Nueve con Once, dejando sin servicio a familias de las vialidades Dos, Cuatro, Seis y Tres.

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“Este fin de semana, luego de que se quemó el transformador grande y lo cambiaron por tres más pequeños, las familias pagamos las consecuencias, pues con el calor intenso se echaron a perder los alimentos en los refrigeradores”, señaló María Arroyo.

Aunque la CFE instaló nuevos transformadores, se negó a sustituir los postes deteriorados, algunos con más de 40 años de antigüedad.

“La mayoría de los postes del Justo Sierra se están cayendo a pedazos, y colocar transformadores nuevos ahí puede ocasionar más problemas de apagones, sobre todo cuando llueve”, comentó Fernando Rodríguez.

Hasta ayer, en otros puntos del fraccionamiento Justo Sierra y la colonia Carmelo se reportaron nuevas fallas eléctricas, como en la calle Uno, en los límites con la colonia Esperanza.

“Se va y viene de manera repentina, y el temor es que dañe aparatos eléctricos como