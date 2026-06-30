Llevan ocho años esperando una carretera; pobladores de El Manantial exigen solución

Los comisarios municipal y ejidal de la localidad de El Manantial, municipio de Calakmul, denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentran los 8.5 kilómetros de la carretera que va desde el entronque hasta la comunidad, afectando a sus casi 500 habitantes, entre ellos productores de chihua, maíz y chile, quienes enfrentan obstáculos para salir y transportar sus cosechas.

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Por tal razón, acudieron al Palacio de Gobierno a pedir nuevamente la reconstrucción total de este camino, la cual llevan gestionando desde hace más de ocho años sin obtener respuesta, y advirtieron que, de no ser escuchados, podrían tomar otras medidas para insistir hasta que sus demandas sean atendidas.

La comisaria ejidal de El Manantial, Rosa Hidalgo Ramos, explicó que durante ocho años han presentado oficios y solicitudes para obtener la rehabilitación del tramo carretero, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta favorable.

Por su parte, el comisario municipal, Luis Fernando Canepa Aguilar, aseguró que el deterioro del camino ha llegado a un punto crítico, pues prácticamente es intransitable, situación que representa un riesgo para los habitantes, especialmente cuando se requiere trasladar a personas enfermas o atender alguna emergencia médica.

Señaló que, pese a que el Ayuntamiento de Calakmul y la alcaldesa Guadalupe Acevedo Rodríguez tienen conocimiento de las condiciones de la vía, hasta el momento no se ha hecho nada para mejorarla. Incluso, comentó que en algunas dependencias les han informado que las solicitudes presentadas anteriormente "se perdieron" o extraviaron entre documentación.

El tramo afectado beneficia directamente a los cerca de 500 habitantes de El Manantial y también es utilizado por pobladores de comunidades vecinas como La Victoria y La Virgen, quienes dependen de esa ruta para trasladarse y comercializar sus productos agrícolas.

Los representantes comunitarios destacaron que la rehabilitación de la carretera permitiría mejorar el traslado de cosechas de chihua, maíz y chile, principales cultivos de la región, además de facilitar el acceso de proveedores, servicios y transporte, en concordancia con los objetivos del Plan Campeche para fortalecer la producción agropecuaria.

Advirtieron que las recientes lluvias han agravado el estado del camino, al grado de que un recorrido que antes tomaba alrededor de ocho minutos ahora puede prolongarse hasta una hora debido a los numerosos baches y tramos deteriorados, lo que incrementa los costos y dificulta la movilidad de los habitantes.

Tras entregar un escrito en el área de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, anunciaron que acudirían también a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, SEDUMOP, para presentar la petición a su titular, Bernard Rehn, y reiteraron que continuarán gestionando la reconstrucción de la carretera hasta obtener una respuesta favorable para la comunidad.

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JGH