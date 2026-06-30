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Terreno en Champotón lleva más de una década en abandono: proliferación de mosquitos y riesgo de incendio

Vecinos de la colonia San Patricio denunciaron un lote abandonado desde hace más de 10 años, lleno de basura, maleza y malos olores, que representa riesgos de salud y seguridad.

Por Jorge May

30 de jun de 2026

1 min

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Habitantes exigen intervención del Ayuntamiento de Champotón
Habitantes exigen intervención del Ayuntamiento de Champotón

Algunos vecinos de la colonia San Patricio, en Champotón, reportan un lote repleto de maleza, basura y malos olores, ubicado en el cruce de la calle 27 A con 33.

De acuerdo con los datos recabados, este problema lleva años; en temporada de lluvias crece la proliferación de mosquitos, mientras que en tiempos de sequía aumenta el riesgo de incendio urbano.

Magdalena Chi Ehuán solicitó la intervención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Estimó que este terreno lleva entre 10 y 12 años en abandono.

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“Ya es un basurero. La gente viene a tirar su basura, y hasta animales muertos. Mucho animal, salen tarántulas y alacranes”, destacó.

Consideró que los dueños deben mantener limpia su propiedad e incluso cercarla. “Ni sentarse en la puerta por el apeste que hay. Todos vienen y tiran sus desperdicios”, añadió.

Tras un recorrido por la colonia céntrica, otros vecinos expresaron su malestar, destacando que sólo las autoridades tienen las facultades de exhortar a los dueños a mantener limpio el p

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