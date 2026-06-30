Choque entre automóvil y pochimóvil deja tres lesionados en la colonia Bivalvo, Ciudad del Carmen

Un accidente de tránsito entre un automóvil particular y un pochimóvil registrado en calles de la colonia Bivalvo dejó como saldo cuantiosos daños materiales y tres personas con golpes contusos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Del Mar, en el cruce con la calle Olivo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un pochimóvil color blanco, con placas de circulación del estado, presuntamente circulaba en estado inconveniente.

Según la información recabada en el lugar, el operador del pochimóvil salió de la calle Olivo con la intención de incorporarse a la avenida Del Mar, sin embargo, presuntamente no realizó el alto correspondiente, invadiendo el carril de circulación y siendo impactado en el costado por un automóvil Toyota color gris oscuro, con placas DHN-896-B del estado de Campeche, que transitaba con preferencia de paso.

A consecuencia del fuerte impacto, el conductor del pochimóvil y una mujer que viajaba como pasajera resultaron con diversos golpes contusos. De acuerdo con testigos, ambos presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del percance. Asimismo, un pasajero del vehículo Toyota sufrió lesiones menores.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar a los involucrados, determinando que ninguno presentaba lesiones de gravedad que ameritaran su traslado a un centro hospitalario, por lo que permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Minutos después arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras de ambas unidades para iniciar el proceso de conciliación y buscar un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

Por su parte, elementos de la autoridad de vialidad tomaron conocimiento del accidente y trasladaron al conductor del pochimóvil a las instalaciones de la Academia de Policía para la certificación médica correspondiente, con el propósito de determinar oficialmente si conducía o no en estado de ebriedad. El resultado de dicha valoración será integrado al expediente para el deslinde de responsabilidades.

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JGH