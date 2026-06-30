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Campeche / Sucesos

Motociclista no respeta el paso peatonal y atropella a una mujer en Circuito Baluartes, Campeche

Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una motocicleta en el paso peatonal de la avenida Circuito Baluartes; el caso fue turnado a la Fiscalía del Estado.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de jun de 2026

1 min

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Una mujer resultó herida al ser atropellada mientras cruzaba con preferencia sobre el paso peatonal en la avenida Circuito Baluartes.
Una mujer resultó herida al ser atropellada mientras cruzaba con preferencia sobre el paso peatonal en la avenida Circuito Baluartes. / Dismar H.

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada mientras cruzaba con preferencia sobre el paso peatonal que divide el barrio de San José con la zona centro, por lo que fue auxiliada por paramédicos del Sector Salud, quienes la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Circuito Baluartes, entre el cruce de la calle 63, donde la víctima intentaba atravesar la vialidad cuando fue embestida por una motocicleta, cuyo conductor no logró detener su marcha a tiempo.

Agentes de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del percance, asegurar el área y realizar el peritaje. Derivado de las lesiones que presentó la mujer, fue necesario que fuera llevada al hospital, mientras el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

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JGH

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