Motociclista no respeta el paso peatonal y atropella a una mujer en Circuito Baluartes, Campeche

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada mientras cruzaba con preferencia sobre el paso peatonal que divide el barrio de San José con la zona centro, por lo que fue auxiliada por paramédicos del Sector Salud, quienes la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Noticia Destacada Terreno en Champotón lleva más de una década en abandono: proliferación de mosquitos y riesgo de incendio

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Circuito Baluartes, entre el cruce de la calle 63, donde la víctima intentaba atravesar la vialidad cuando fue embestida por una motocicleta, cuyo conductor no logró detener su marcha a tiempo.

Agentes de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del percance, asegurar el área y realizar el peritaje. Derivado de las lesiones que presentó la mujer, fue necesario que fuera llevada al hospital, mientras el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH