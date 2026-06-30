Capturan vecinos a presunto acosador de una menor en Carmen; intentó ingresar a su vivienda

Una intensa movilización de vecinos y corporaciones de seguridad se registró la mañana de este martes en la colonia Playón, luego de que un hombre señalado por presuntamente acosar desde hace varios días a una menor con discapacidad fuera retenido por habitantes del sector tras, presuntamente, intentar ingresar al domicilio de la víctima.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 37 por Periférica Norte, donde, de acuerdo con versiones de familiares y testigos, el individuo identificado con las iniciales D. E. R., de aproximadamente 21 años de edad, llegó hasta la vivienda de la menor e ingresó al predio con la aparente intención de buscarla.

Al percatarse de la presencia del desconocido dentro de la propiedad, los familiares de la adolescente salieron de inmediato para confrontarlo. El sospechoso intentó escapar corriendo, sin embargo, fue alcanzado y sometido por vecinos y personas que presenciaron lo ocurrido, quienes evitaron que abandonara el lugar mientras solicitaban la presencia de las autoridades.

Durante la retención, testigos aseguraron que el hombre reconoció que la menor, le había parecido bonita, y que tenía la intención de hablar con ella, pese a no conocerla. Estas declaraciones incrementaron la indignación entre los presentes, quienes estuvieron a punto de amarrarlo a un poste antes de la llegada de la policía.

Minutos después arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes tomaron el control de la situación y procedieron con el aseguramiento del individuo para evitar que fuera agredido por la multitud. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, donde quedó a disposición de las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el testimonio de la menor y sus familiares, el ahora detenido presuntamente la seguía desde hacía varios días cuando salía de su domicilio o acudía a la tienda. Además, señalaron que en repetidas ocasiones la invitó a salir y le dirigió comentarios de índole sexual, situación que ya había generado preocupación entre sus familiares, quienes permanecían atentos ante cualquier intento de acercamiento.

En el sitio también se presentaron elementos de la empresa de seguridad privada DC Security, cuyos representantes informaron que mantienen monitoreada la vivienda mediante cámaras de videovigilancia. Quienes colaboraron para contener al sospechoso hasta la llegada de los agentes policiacos, momento en el que fue entregado formalmente a la autoridad.

Será la Fiscalía la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y establecer, mediante las investigaciones y las denuncias correspondientes, si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades por los hechos denunciados.

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JGH