Ejidatarios de Chiná, Campeche exigen pago de casi un millón de pesos al SMAPAC

Más de un centenar de ejidatarios de Chiná, en el municipio de Campeche, se manifestaron en las oficinas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) para exigir el pago total de diez meses de adeudo por el uso de sus tierras, donde operan diez pozos que suministran agua potable a la capital del Estado, cuyo monto asciende a casi un millón de pesos.

Los comuneros, encabezados por el comisario ejidal Francisco Novelo, advirtieron que quieren el monto total de la deuda y no aceptarán abonos, como sugirió el director general del organismo, Fernando Eduardo Quijano Palomo, al tiempo que amenazaron con cerrar la bomba, pese a las afectaciones que ocasionaría a miles de familias en la ciudad.

El representante ejidal explicó que el adeudo corresponde a diez mensualidades por el arrendamiento de tierras donde se ubican los pozos, con un pago convenido de 90 mil pesos mensuales, acumulando 900 mil pesos.

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Los 160 ejidatarios manifestaron su inconformidad por la falta de resultados y la ausencia de respuesta de la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre, a quien ya entregaron escritos solicitando su intervención.

Novelo indicó que el pasado viernes les prometieron depositar el equivalente a dos meses del adeudo, compromiso que tampoco fue cumplido, razón por la cual la asamblea determinó rechazar cualquier pago parcial y exigir la liquidación total antes de firmar el contrato del presente año.

Durante la manifestación, personal del organismo informó que el director general se encontraba enfermo y que posteriormente sostendría un diálogo con los inconformes. Los ejidatarios advirtieron que permanecerán en las instalaciones del SMAPAC en espera de una solución y, de no obtener respuesta, someterán a consideración el cierre de los pozos, medida que ya fue aplicada hace 15 años para obligar al pago de adeudos similares.