Tortillero se encadena en el Palacio Municipal de Campeche

Ante el incumplimiento de la Alcaldía de Campeche de aplicar el Reglamento Municipal y realizar mensualmente un operativo contra 'mototortilleros', el presidente de la Unión de Productores de Masa y Tortilla 'Ah Kim Pech', José Pedroza Camacho, se encadenó en la puerta principal del Palacio Municipal para exigir que se efectúen tres por semana hasta sumar ocho y, posteriormente, mantener uno por semana.

Con megáfono en mano y lanzando consignas hacia la autoridad municipal, reveló que, derivado de la competencia desleal que representan los vendedores de tortilla en motocicleta, ya han cerrado dos molinos, por lo que advirtió que retomará, con apoyo de la Policía Estatal, recorridos para asegurar neveras, al contar con los permisos de varios industriales.

El líder tortillero explicó que la protesta es el cumplimiento de una promesa hecha desde mayo pasado, ya que el Ayuntamiento ha ignorado reiteradamente las solicitudes del sector para combatir la venta irregular del producto.

Noticia Destacada Gobierno federal acelera modernización del sistema de salud con nuevos resonadores, quirófanos y equipo médico de alta tecnología

Recordó que, tras un operativo realizado el 8 de octubre, la autoridad municipal se comprometió por escrito a efectuar una inspección mensual, compromiso que nunca se cumplió. Por ello, aseguró que actualmente existe un rezago de ocho operativos, mismos que exige sean realizados a razón de tres por semana.

El dirigente sostuvo que la falta de vigilancia ha permitido que continúe la competencia desleal, afectando la economía de las tortillerías establecidas. Indicó que dos negocios ya bajaron sus cortinas y advirtió que otras más podrían cerrar, poniendo en riesgo el empleo de decenas de trabajadores y el sustento de sus familias.

Dos molinos cierran por falta de vigilancia municipal

Asimismo, criticó que el Gobierno Municipal argumente falta de personal para realizar los operativos, mientras mantiene brigadas en otras actividades, y cuestionó el destino de los recursos públicos.

Anunció que en los próximos días intensificará sus propios recorridos para detectar a vendedores irregulares, en coordinación con la Policía Estatal, y precisó que cuenta con documentos que le permiten solicitar el aseguramiento de neveras de quienes reincidan en la venta ilegal.

Pedroza Camacho reconoció la preocupación de su familia por antecedentes de hechos violentos relacionados con este giro, pero afirmó que continuará con las acciones hasta que el Ayuntamiento haga cumplir el reglamento vigente y reactive de manera permanente los operativos de inspección.