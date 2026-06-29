Egresan 57 alumnos de la Primaria “Pdte. Lázaro Cárdenas” turno matutino en Hopelchén

En evento de Ceremonia de Clausura del Ciclo Escolar 2025-2026, 57 alumnos egresaron de la Escuela Primaria Urbana “Pdte. Lázaro Cárdenas” turno matutino, y en emotivo festival de fin de cursos, recibieron sus respectivos certificados de sexto grado que los acreditan el haber concluido su educación primaria.

El evento se realizó en la cancha de usos múltiples de la misma escuela ubicada en el centro de la ciudad de Hopelchén, y fue encabezado por el Profesor Jorge Gabriel Pech Tzec, director de ese plantel, y también estuvieron presentes autoridades educativas, municipales y representantes de la Sociedad de Padres de Familia.

El director del plantel ofreció a los padres de familia y al público en general en festival de clausura, y tras felicitar a los egresantes, los invitó a seguir forjando su camino hacia el futuro, pues dijo que han dado el primer paso en su preparación académica.

Señaló que fue un ciclo escolar con muchos resultados favorables para el plantel que tuvo más de 350 alumnos, y mencionó algunos de los éxitos durante el ciclo escolar para esa prestigiada escuela primaria.

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Posteriormente, el Profesor José Ángel Olmedo Herrera hizo el último pase de lista del sexto grado A, y posteriormente, el Profesor Sergio Miller Euán González hizo lo propio y pasó lista por última vez a sus alumnos del sexto grado B, pero antes dio emotivo mensaje y destacó que esta generación inició la primaria en plena pandemia por el Covid-19 e iniciaron sus clases en línea desde sus casas.

Asimismo, Alice Julieth Tec Estrella alumna del sexto B y ganadora de la Olimpiada de Conocimiento Infantil (OCI) 2026 a nivel sector, dio emotivas palabras de despedida a sus compañeros egresantes, a quiénes pidió levantarse cada vez que se caigan, pues les dijo que el camino para lograr el éxito aún es largo, y con muchos obstáculos en su trayecto.

Los egresantes pasaron a buscar sus certificados acompañados de sus padres y familiares que fueron sus padrinos.

Por otro lado, durante el festival se presentó el Studio de Danza “Mauricio Rodríguez” con bailables de los estados de Guerrero y Nuevo León, respectivamente, y también se presentó el Grupo de Trova “Armonía Musical”.