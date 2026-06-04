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Advierten que el transporte público de Campeche necesita soluciones definitivas y no medidas temporales

Especialistas en movilidad advirtieron que el transporte público en Campeche enfrenta desafíos por contaminación, financiamiento y accidentes, por lo que urge una modernización integral.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

4 de jun de 2026

1 min

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Transporte público enfrenta retos de financiamiento y reducción de emisiones.
Transporte público enfrenta retos de financiamiento y reducción de emisiones. / Alex Pech

El transporte público requiere soluciones a largo plazo, no solo resolver problemas actuales que continuarán si no hay una resolución definitiva, lo que afecta a los usuarios, advirtió el presidente de la Asociación de Autoridades de Movilidad, Jorge Alberto González Topete de Baja California.

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Planteó que se debe recoger las experiencias tanto negativas como positivas, sobre todo aquellos errores que permiten corregir los defectos en el servicio de transporte público.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales México, Francisco Barnés, expresó que la renovación de la flota del transporte público es un tema que amerita un análisis para acceder al financiamiento.

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JGH

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