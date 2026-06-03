CURP Biométrica y credencial de Salud ya se tramitan juntas en Ciudad del Carmen

En Ciudad del Carmen avanza la credencialización al Servicio Universal de Salud, siendo el Centro de Salud Carmen, ubicado en la colonia Maderas, donde Servidores de la Nación realizan este trámite, pero además están efectuando el proceso de la CURP Biométrica. De acuerdo con adultos mayores que han acudido, la simplificación de ambos trámites es benéfica, pues ya no tendrán la necesidad de acudir al Registro Civil para que obtengan sus huellas digitales y dactilares.

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Fue el pasado 29 de mayo cuando personal de la Secretaría de Bienestar Federal inició el proceso en Ciudad del Carmen; las personas adultas mayores o con discapacidad recibieron en sus teléfonos celulares días antes un mensaje en el que les pedían realizar el registro ubicando el módulo más cercano y se proporcionaba una liga que les permitía la dirección del lugar.

En el caso de la cabecera municipal, el módulo ubicado en el Centro de Salud IMSS-Bienestar es el único que está disponible; en los primeros días se observó una afluencia constante de personas, tanto adultas mayores o con discapacidad, pero así también el mismo personal puede hacer el registro de todos los integrantes de las familias.

Los Servidores de la Nación explican que el registro forma parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso gratuito a los servicios médicos, pero sobre todo es que sea un mayor número de ciudadanos el que pueda incorporarse al esquema de atención médica. Cabe señalar que algunas personas refirieron que contaban con servicio médico por el esposo, esposa o hijos; sin embargo, los funcionarios explican que eso no afecta en el trámite, ya que en determinado momento de enfermedad, con esa credencial podrán ser atendidos sin distingo.

Servidores de la Nación realizan doble trámite en Centro de Salud de Carmen / Perla Prado Gallegos

El horario de atención es desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Debido a que por el momento ha sido poco difundida la estrategia de registro, en estos días la mayor demanda es por la mañana. Las y los interesados primero pasan a revisión de documentos y posteriormente al lugar donde son tomados los datos para poder realizar el trámite.

Cabe señalar que cada una de las mesas de atención, al menos ocho en el Centro de Salud IMSS-Bienestar Carmen, cuenta con equipos para realizar primeramente el trámite de CURP Biométrica: toman fotografías para las pupilas, las huellas dactilares y el pad para hacer la firma digital. Posteriormente hacen otro procedimiento con preguntas para ratificar que serás parte de esta credencialización del Servicio Universal de Salud. En un periodo no mayor a cinco minutos, al correo electrónico proporcionado llega la confirmación de ambos trámites.

Adultos mayores en Ciudad del Carmen significaron el buen trato y agilidad del personal para realizar el procedimiento, pero destacaron aún más que se haya simplificado al cumplir también con la CURP Biométrica, pues habían tenido inconvenientes para realizarlo en el Registro Civil. Se espera que los trámites tengan mayor asistencia, pues se extenderán hasta el 14 de noviembre.

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JGH