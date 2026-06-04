Cartelera de Campeche: estos son los eventos culturales, deportivos y escolares

Campeche se prepara para vivir semanas llenas de actividad con eventos culturales, deportivos, educativos y de entretenimiento que reunirán a miles de personas en distintos puntos de la entidad.

La agenda contempla desde celebraciones por la diversidad, transmisiones de partidos internacionales y actividades escolares, hasta la participación de una representante campechana en uno de los certámenes de belleza más importantes del país.

Orgullo Campeche 2026 llegará al Domo del Jaguar

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Uno de los eventos más esperados será el Orgullo Campeche 2026, programado para el próximo 13 de junio en el Domo del Jaguar.

La celebración busca promover la inclusión, el respeto y la diversidad, reuniendo a integrantes de la comunidad LGBT+, familias y ciudadanos en una jornada de convivencia y expresión cultural. Como parte del espectáculo, se contará con la presentación especial de Sheila, quien será la artista invitada de la noche.

Fan Fest del Jaguar transmitirá 35 partidos

Los aficionados al fútbol también tendrán una cita importante del 11 al 27 de junio, periodo en el que se llevará a cabo el Fan Fest

Durante estos días se transmitirán 35 encuentros internacionales, incluyendo partidos protagonizados por selecciones y equipos de gran convocatoria como México, Brasil y Argentina, convirtiéndose en un espacio de convivencia para los amantes del deporte.

La iniciativa busca acercar la emoción del fútbol a las familias campechanas mediante transmisiones en un ambiente festivo y de entretenimiento.

Estudiantes entran en la recta final del ciclo escolar

En materia educativa, miles de alumnos de educación básica se preparan para las evaluaciones finales del ciclo escolar 2025-2026, las cuales se realizarán del 15 al 19 de junio.

Estas pruebas marcarán la conclusión de las actividades académicas correspondientes al presente ciclo lectivo, previo al cierre oficial de clases.

Posteriormente, el 26 de junio concluirá formalmente el ciclo escolar en Campeche, dando paso al periodo vacacional para estudiantes y personal educativo.

Asimismo, las autoridades educativas tienen previsto realizar la entrega de boletas y certificados del 30 de junio al 3 de julio, trámite que permitirá a los alumnos acreditar el grado cursado y prepararse para el siguiente nivel educativo.

Campeche tendrá representante en Miss Universo México 2026

La agenda también incluye una cita importante para el estado en el ámbito de los certámenes de belleza.

La joven Mange Venegas, originaria de Champotón, representará a Campeche en la final de Miss Universo México 2026, que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto en la Ciudad de México.

Su participación genera expectativa entre los campechanos, quienes seguirán de cerca su desempeño en busca de colocar al estado entre las principales contendientes del certamen nacional.

Un calendario con opciones para todos

Con actividades que abarcan cultura, deporte, educación y representación estatal, Campeche vivirá semanas de intensa actividad que ofrecerán opciones para distintos sectores de la población.

Desde las celebraciones por la diversidad y la pasión por el fútbol hasta el cierre del ciclo escolar y la participación en eventos nacionales, la entidad mantiene una agenda dinámica que marcará el rumbo de los próximos meses.