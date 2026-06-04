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Coche invade carril y se impacta contra unidad repartidora en Campeche

El choque entre una coche y un camión refresquero en la avenida Colosio provocó largas filas de vehículos. Elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento y realizar el abanderamiento de la zona.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de jun de 2026

1 min

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Camioneta invade carril y se impacta contra unidad repartidora
Camioneta invade carril y se impacta contra unidad repartidora / Dismar H

Daños materiales y un intenso congestionamiento vehicular fue el saldo de un hecho de tránsito registrado en las inmediaciones del barrio de Santa Ana, donde una coche invadió el carril contrario y terminó impactando una unidad repartidora de refrescos.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Colosio, entre Veracruz y Revolución, donde el conductor de la camioneta circulaba en medio del intenso tráfico y, al intentar esquivar vehículos detenidos, invadió el carril de circulación de la pesada unidad.

Aunque el operador del camión intentó evitar el choque girando el volante, no logró librar por completo el impacto y la coche alcanzó a golpear la zona de las llantas.

El accidente provocó largas filas de vehículos, donde llegaron elementos policiacos para tomar conocimiento de los hechos e iniciar con el abanderamiento de la zona.

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