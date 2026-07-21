Campeche realizará tercera Feria del Empleo 2026 con 700 vacantes

Cada Feria del Empleo en Campeche refleja la realidad del mercado laboral: entre 500 y 600 personas llegan con solicitudes y currículums en busca de un trabajo que mejore sus ingresos.

Aunque la Secretaría de Economía reportó una tasa de desempleo de 2.79% en el primer trimestre de 2026, otros indicadores muestran que conseguir un empleo digno sigue siendo un desafío. El estudio “México, ¿Cómo Vamos?” señala que el 34.8% de la población campechana vive en pobreza laboral, porcentaje superior al promedio nacional de 30.7%, ubicando a Campeche como la 11ª entidad con peor desempeño.

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Además, la entidad registra la 12ª tasa más alta de informalidad laboral, con 60.3% de trabajadores sin prestaciones, frente al 54.8% nacional.

En este contexto, el director del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Campeche, Ángel Moo Heredia, anunció la tercera Feria del Empleo 2026, que se realizará el jueves 23 de julio en el Centro de Convenciones Siglo XXI, de 9:00 a 14:00 horas.

Se ofertarán más de 700 vacantes, con salarios promedio de 18 mil pesos mensuales y algunos puestos de hasta 32 mil pesos, principalmente en jefaturas, supervisión, auditoría de calidad y gerencias. También habrá oportunidades para profesionistas como abogados, administradores, contadores, ingenieros industriales, civiles y en sistemas.

La oferta laboral se ha diversificado con la llegada de nuevas empresas como SIOS Inmobiliaria, Sodexo, Conecta, Hotel Katuxlán y Movibus, dentro de la estrategia de atracción de inversiones.

Moo Heredia destacó que las ferias mantienen un promedio de asistencia de 500 a 600 personas, con un porcentaje de colocación de entre 53 y 56%, lo que representa para cientos de campechanos la posibilidad de dejar la informalidad y acceder a mejores salarios.