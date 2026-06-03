Detienen a hombre tras intentar cobrar presunto cheque falsificado en Santander de Ciudad del Carmen

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles en una sucursal bancaria de la colonia Malibrán, luego de que empleados detectaran un presunto cheque falsificado que intentaba ser cambiado por un usuario.

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Los hechos ocurrieron en la institución bancaria Santander, ubicada sobre la avenida Periférica Norte, esquina con calle 35-C, hasta donde arribó un hombre de complexión delgada y vestido de manera ejecutiva para realizar el cobro de un cheque emitido aparentemente por la misma institución financiera por la cantidad de 5 mil 089 pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento de realizar la verificación correspondiente, el sistema bancario arrojó inconsistencias en el documento, determinando que presuntamente se trataba de un cheque apócrifo. Ante esta situación, el personal del banco activó los protocolos de seguridad y solicitó la intervención de las autoridades.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes se entrevistaron con los empleados y procedieron a revisar la documentación presentada por el usuario. Tras las primeras diligencias y al corroborarse la posible falsificación del cheque, los agentes aseguraron al involucrado para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Debido a que los hechos podrían constituir un delito de carácter federal relacionado con el uso de documentos financieros falsificados, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde deberá rendir su declaración y aportar información que permita esclarecer el origen del documento y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la identidad del asegurado permanecía reservada mientras continúan las investigaciones. Testigos señalaron que, al momento de ser retirado de la sucursal bancaria, las autoridades cubrieron su rostro con una tela oscura para evitar su exposición pública.

Posteriormente, el individuo fue abordado en una patrulla y trasladado bajo custodia a las instalaciones federales, mientras la FGR continúa con las indagatorias para determinar si se trató de un intento de fraude aislado o si existe alguna red relacionada con la circulación de documentos bancarios falsificados.

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JGH