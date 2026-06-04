Síguenos

Última hora

Campeche

¿Alcanza el salario mínimo para vivir en Campeche? La realidad que enfrentan miles de trabajadores

Campeche

“ARTEC no necesita exhortos para trabajar”: responde director al Congreso de Campeche

El director de ARTEC, Eduardo Zubieta, afirmó que la agencia ya atiende los temas del transporte público en Campeche y no requiere exhortos del Congreso.

Por Alex Pech

4 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Director de ARTEC rechaza exhorto del Congreso del Estado.
Director de ARTEC rechaza exhorto del Congreso del Estado. / Alex Pech

Ante el exhorto que hizo el Congreso del Estado a la Agencia Reguladora del Transporte, su director Eduardo Zubieta Marco argumentó que no requiere un pronunciamiento de los diputados para hacer su trabajo.

Comerciantes advierten posible alza en precio del pollo

Noticia Destacada

¿Más caro el pollo? Comerciantes alertan por nuevo aumento de precios

La Cámara de Diputados Local emitió un acuerdo pidiéndole que resolviera la petición de la cooperativa José María Morelos y Pavón, el sistema Ko'ox y la construcción de paraderos.

Al respecto, Zubieta Marco ironizó que no lo pueden exhortar a realizar algo que realiza todos los días.

De la cooperativa dijo que es la misma situación, ya que igualmente los atiende e incluso ya hizo declaraciones sobre la situación de la empresa ante la solicitud que entregó para continuar proporcionando el servicio de transporte público.

Reiteró que no lo pueden conminar a que realice un trabajo que lleva a cabo todos los días para solucionar el tema del transporte público en la ciudad capital.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar