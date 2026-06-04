“ARTEC no necesita exhortos para trabajar”: responde director al Congreso de Campeche

Ante el exhorto que hizo el Congreso del Estado a la Agencia Reguladora del Transporte, su director Eduardo Zubieta Marco argumentó que no requiere un pronunciamiento de los diputados para hacer su trabajo.

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La Cámara de Diputados Local emitió un acuerdo pidiéndole que resolviera la petición de la cooperativa José María Morelos y Pavón, el sistema Ko'ox y la construcción de paraderos.

Al respecto, Zubieta Marco ironizó que no lo pueden exhortar a realizar algo que realiza todos los días.

De la cooperativa dijo que es la misma situación, ya que igualmente los atiende e incluso ya hizo declaraciones sobre la situación de la empresa ante la solicitud que entregó para continuar proporcionando el servicio de transporte público.

Reiteró que no lo pueden conminar a que realice un trabajo que lleva a cabo todos los días para solucionar el tema del transporte público en la ciudad capital.

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JGH