¿Más caro el pollo? Comerciantes alertan por nuevo aumento de precios

Las fuertes lluvias registradas en la Península de Yucatán han provocado considerable reducción en la producción avícola, lo que ha generado preocupación entre comerciantes de aves de corral en el mercado “Alonso Felipe de Andrade”, quienes advirtieron que, derivado de ello, en los próximos días podría registrarse un nuevo incremento en el precio del pollo.

Este miércoles, los expendedores recibieron alrededor del 30 por ciento menos del producto, además de la disminución en la calidad de lo entregado.

La secretaria general del Sindicato de Aves de Corral, Rosa del Sagrario Campos Mena, señaló que desde el pasado tres de junio los proveedores Crío y Bachoco notificaron sobre una escasez del alimento, lo que provocará reducción en los volúmenes de distribución hacia los expendedores locales en los próximos días.

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Explicó que durante Semana Santa el precio del pollo registró incrementos de entre ocho y 10 pesos por kilogramo, aunque posteriormente logró estabilizarse. Actualmente, la carne blanca procesada se comercializa en alrededor de 60 pesos el kilo y el alimento fresco en 65 pesos, precios que los comerciantes han procurado mantener pese a las variaciones del mercado.

Sin embargo, la representante del sector indicó que la combinación de lluvias, problemas de producción y mortandad de aves han comenzado a afectar el abasto.

Tan solo este miércoles, los distribuidores redujeron aproximadamente un 30 por ciento la entrega del producto, además de enviar piezas de menor tamaño debido a la limitada disponibilidad.

La situación también ha impactado a expendedores de aves de corral en los mercados de Ciudad del Carmen, quienes abastecen a restaurantes y establecimientos que requieren productos con características específicas, ya que la reducción en calidad y volumen les dificulta cumplir con los pedidos especiales.

Aunque por el momento no se ha confirmado el ajuste al consumidor final, los expendedores estiman que el incremento podría oscilar entre tres y cuatro pesos por kilogramo de pollo, si las condiciones actuales persisten.

Los comerciantes reiteraron que han absorbido parte de los aumentos registrados en los últimos años para evitar afectar la economía familiar, pero advirtieron que, si continúa la escasez, será complicado mantener los precios actuales del pollo, uno de los alimentos básicos y saludables de mayor consumo.