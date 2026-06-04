Exigen castigo ejemplar para quienes violenten a ancianos en Campeche

Personas adultas mayores respaldaron la iniciativa que se analiza en el Congreso del Estado para reforzar la supervisión de asilos, estancias y centros de atención especializados, así como la prevención, detección y atención de casos de negligencia, abandono o maltrato contra este sector de la población. Además, exigieron que se apliquen sanciones ejemplares contra directivos, encargados o trabajadores que incurran en conductas que vulneren la dignidad y los derechos humanos de las personas de la tercera edad.

Directores de estancias también manifestaron su respaldo a la propuesta. Tal es el caso de Edilberto Maas García, director de la Residencia y Casa de Día “Hogar del Abuelo”, quien consideró positiva la creación de mecanismos más estrictos de vigilancia y supervisión. No obstante, aclaró que en dicha institución se brinda atención integral, con servicios de salud, cuidados permanentes y respeto a los derechos humanos de los adultos mayores.

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Elizabeth Cabrera señaló que es indispensable castigar cualquier forma de abuso contra las personas de edad avanzada, pues consideró inaceptable que sean humilladas, maltratadas o sometidas a condiciones indignas por encontrarse en una etapa vulnerable.

“Deben existir sanciones porque no por ser ancianos tienen que ser maltratados, sobajados o humillados. Merecen buena alimentación, atención médica, higiene y cuidados adecuados. Quienes los maltraten deben ser castigados porque siguen siendo seres humanos que trabajaron y aportaron al país durante toda su vida”, expresó.

Por su parte, María Collí afirmó que la propuesta responde a una realidad cada vez más frecuente, en la que gente mayor enfrenta abandono, incluso de su familia. Explicó que muchos ancianos carecen de acompañamiento para atender cuestiones básicas de salud, lo que aumenta su vulnerabilidad ante enfermedades, accidentes o situaciones de riesgo.

Opinó que reforzar la vigilancia en los centros de atención permitirá garantizar mejores condiciones de vida para quienes llegan a esta etapa con alguna discapacidad o padecimiento crónico.

Rafaela Balan manifestó su apoyo a la iniciativa y coincidió en que deben establecerse controles más estrictos para asegurar que los residentes reciban atención digna y de calidad.

Al respecto, Maas García reconoció que actualmente las residencias para adultos mayores en Campeche reciben supervisión de instancias como el DIF, el Inapam y la Codhecam; sin embargo, consideró pertinente fortalecer los mecanismos de vigilancia para garantizar que todos los establecimientos cumplan con estándares adecuados de atención.

Detalló que en el “Hogar del Abuelo” se procura ofrecer atención integral que incluye alimentación, cuidados especializados, administración de medicamentos y acciones preventivas en materia de salud. Entre ellas, destacó la coordinación con la Secretaría de Salud (SSa) para la realización de pruebas rápidas de detección de VIH, así como campañas de vacunación en colaboración con el IMSS y otras instituciones.

La propuesta legislativa ha encontrado respaldo entre usuarios, familiares y responsables de centros de atención, quienes coinciden en que una supervisión más rigurosa ayudará a erradicar posibles abusos y garantizar el bienestar de uno de los sectores más vulnerables.